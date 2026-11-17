Un exponat muzeal multisenzorial pentru copiii cu deficiențe de vedere și un joc educațional pentru explorarea planetei Marte sunt printre cele cinci proiecte din București și Cluj care merg în etapa globală a NASA Space Apps Challenge, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Peste 100.000 entuziaști din 500 orașe din lume au lucrat timp de 48 ore la soluții inovatoare, folosind datele publice NASA pentru a răspunde unor provocări reale de pe Pământ și din spațiu. România a fost parte din aceasta formulă în cea mai înaltă ligă și trimite 5 echipe din București și Cluj-Napoca în etapa globală a hackathonului internațional NASA Space Apps Challenge.

Printre proiectele selectate pentru etapa globală se numără un exponat muzeal interactiv care transformă date despre Pământ în experiențe senzoriale accesibile copiilor cu deficiențe de vedere, un joc educațional dedicat explorării planetei Marte, un simulator de misiuni spațiale dezvoltat în Minecraft și două platforme inteligente care analizează comportamentul incendiilor, atât pe Pământ, cât și în condiții de microgravitație. Proiectele românești vor concura direct cu mii de echipe din toată lumea, iar câștigătorii globali pot ajunge la un centru NASA.

„De fiecare dată când căutăm echipele câștigătoare, încercăm să ne dăm seama ce le face speciale: modul în care comunică, felul în care au gândit problema și modul în care au răspuns întrebărilor noastre. Cele trei echipe câștigătoare au încercat să rezolve o problemă foarte specifică și au construit soluții astfel încât experiența utilizatorului să fie una plăcută și captivantă, iar acest lucru contează enorm. De asemenea, contează foarte mult modul în care s-au prezentat și felul în care au comunicat. Sunt absolut impresionat de faptul că jumătate dintre soluțiile prezentate au fost realizate cu ajutorul tehnologiei 3D. Acum doi ani, nu am fi văzut nici măcar una. Și vreau să vă spun tuturor că simplul fapt că sunteți aici astăzi și că ați ales, probabil, cel mai solicitant mod de a vă petrece weekendul în București vă face deja câștigători. Astfel de experiențe vor face diferența între cei care ajung să performeze la cel mai înalt nivel și ceilalți”, le-a transmis participanților, la finalul competiției, Aleodor Tabarcea, engineering manager la Stripe și jurat al ediției din București.

Listă: Echipele calificate la București

Juriul din București a selectat 3 echipe: CYSA Sphere, Mars Sim și Nimbus Nova, care au propus soluții educaționale și tehnologice inovatoare, adresând provocări din domeniul accesibilității, explorării spațiale și învățării prin experiență.

„Planeta a fost, pentru un weekend, locul în care s-au întâlnit idei și soluții pentru unele dintre cele mai importante provocări de pe Pământ, Marte și Lună. Bucureștiul și Clujul s-au alăturat celor 500 de orașe din întreaga lume în această aventură, iar rezultatele ne arată cât de multe putem realiza când ne punem creativitatea și cunoștințele împreună. Una dintre echipele câștigătoare din București este formată din doi adolescenți de numai 12 ani, care au dezvoltat un joc educațional menit să-i apropie pe tineri de explorarea spațiului. E o dovadă clară că pasiunea, curiozitatea și dorința de a construi pot începe de la orice vârstă și ne dau încrederea că viitorul nostru e pe mâini bune. Ne bucurăm că am reușit să organizăm o nouă ediție de succes a NASA Space Apps Challenge în România, alături de partenerii noștri de la ROTSA, și să oferim tinerilor un context în care ideile lor pot deveni soluții cu impact real”, declară Diana Iosu, fondatoarea DiFine PR și organizatoarea ediției din București a NASA Space Apps Challenge.

CYSA Sphere a dezvoltat un exponat muzeal interactiv, fizic și digital, destinat copiilor cu deficiențe de vedere. Acesta transformă date complexe despre Pământ, precum temperatura suprafeței oceanelor, descărcările electrice, luminile nocturne și pădurile, în experiențe senzoriale accesibile, prin sunete și stimuli termici. Echipa este formată din: Ana Maria Buescu, Ioana Baciu, Claudia Bănesanu și Ștefania Iulia Pană.

a dezvoltat un exponat muzeal interactiv, fizic și digital, destinat copiilor cu deficiențe de vedere. Acesta transformă date complexe despre Pământ, precum temperatura suprafeței oceanelor, descărcările electrice, luminile nocturne și pădurile, în experiențe senzoriale accesibile, prin sunete și stimuli termici. Echipa este formată din: Ana Maria Buescu, Ioana Baciu, Claudia Bănesanu și Ștefania Iulia Pană. Mars Sim a dezvoltat un joc educațional care îi apropie pe adolescenți de explorarea spațiului și, în special, de planeta Marte. Jucătorii intră în rolul unui astronaut care îndeplinește misiuni primite de la centrul NASA, construiește și dezvoltă un avanpost marțian și explorează craterul Gale, locul în care a aterizat roverul Curiosity în 2012. Proiectul transformă învățarea despre spațiu într-o experiență interactivă și distractivă. Echipa este formată din: Albert Nițu și Catinca Răduțoiu.

a dezvoltat un joc educațional care îi apropie pe adolescenți de explorarea spațiului și, în special, de planeta Marte. Jucătorii intră în rolul unui astronaut care îndeplinește misiuni primite de la centrul NASA, construiește și dezvoltă un avanpost marțian și explorează craterul Gale, locul în care a aterizat roverul Curiosity în 2012. Proiectul transformă învățarea despre spațiu într-o experiență interactivă și distractivă. Echipa este formată din: Albert Nițu și Catinca Răduțoiu. Nimbus Nova a creat un simulator educațional dezvoltat în Minecraft, prin care elevii pot gestiona misiuni spațiale complexe: administrarea unei baze pe Marte, o expediție pe Lună sau salvarea unei nave spațiale aflate în dificultate. În cadrul celor șase misiuni, participanții preiau roluri diferite, precum inginer energetic, specialist în sisteme de susținere a vieții sau pilot, și trebuie să colaboreze, să comunice și să ia decizii împreună. Jocul integrează date și situații inspirate din misiunile NASA și le oferă profesorilor instrumente pentru coordonarea activităților și evaluarea rezultatelor. Echipa este formată din: Radu Ciprian Barbaros Vladislav, Haivas Eduard Andrei, Selaru Bogdan, Perjoc Eduard Mihai și Bejenaru Alexandru Eduard.

Cele două echipe calificate în Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, juriul a selectat două echipe care vor reprezenta România în etapa globală a competiției: Firefightas și Ardealu. Proiectele acestora utilizează date și tehnologii avansate pentru analiza incendiilor și dezvoltarea unor soluții care pot contribui la prevenirea și gestionarea acestora, transmit organizatorii.

„Participarea în juriul NASA Space Apps Challenge Cluj-Napoca a fost o experiență frumoasă, care mi-a reconfirmat încă o dată cât de multe minți geniale are Clujul! M-am bucurat să văd creativitatea și implicarea participanților, care au reușit să dezvolte soluții interesante pentru provocările propuse în cadrul competiției. În evaluarea proiectelor, am pus accent pe originalitatea ideilor, fezabilitatea soluțiilor și, mai ales, pe potențialul acestora de a avea un impact real și de a fi dezvoltate mai departe”, spune Kinga Hening, șefa centrului TechTransfer al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, membră a juriului din Cluj.

Firefightas a dezvoltat o platformă digitală pentru monitorizarea și analiza incendiilor de vegetație. Aceasta combină date satelitare NASA pentru a identifica evoluția activității incendiilor, perioadele critice și zonele afectate și pentru a sprijini planificarea celor mai eficiente strategii de stingere. Echipa este formată din: Vlad-Cristian Sarlea, Radu Berger, Maria Mihai, Adelina Miriam Susu, Neamțu Răzvan-Ştefan și David Uriesu.

a dezvoltat o platformă digitală pentru monitorizarea și analiza incendiilor de vegetație. Aceasta combină date satelitare NASA pentru a identifica evoluția activității incendiilor, perioadele critice și zonele afectate și pentru a sprijini planificarea celor mai eficiente strategii de stingere. Echipa este formată din: Vlad-Cristian Sarlea, Radu Berger, Maria Mihai, Adelina Miriam Susu, Neamțu Răzvan-Ştefan și David Uriesu. Ardealu a dezvoltat o platformă inteligentă care analizează datele NASA despre comportamentul focului în condiții de microgravitație și poate anticipa modul în care se pot propaga incendiile în navele spațiale, pe Lună sau în costumele astronauților. Soluția poate contribui la prevenirea și gestionarea incendiilor în viitoarele misiuni spațiale, inclusiv în cadrul programului Artemis. Echipa este formată din: Iancu Andrei-Anton, Tudor-Andrei Pop, Mircea Godiac și Gliga Raul Alexandru.

Cele cinci echipe calificate din București și Cluj-Napoca vor merge mai departe în etapa globală, unde specialiștii NASA vor evalua proiectele înscrise din întreaga lume și vor selecta câștigătorii. În etapa globală se acordă 10 premii, pentru: cea mai bună utilizare a științei, cea mai bună utilizare a datelor, cea mai bună utilizare a tehnologiei, impact galactic, cel mai bun concept de misiune, cel mai inspirator proiect, cea mai bună poveste, conexiune globală, artă și tehnologie și impact local.

În București, evenimentul a avut loc la Universitatea Româno-Americană, iar în Cluj-Napoca, la ClujHub. La nivel local, NASA Space Apps Challenge este organizat de DiFine PR și ROTSA. Prima ediție a competiției în România a avut loc în 2016.