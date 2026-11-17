Florian Seibel, antreprenorul german care a fondat Quantum Systems, companie de la care Armata Română cumpără drone în valoare de aproape 50 milioane EUR, a anunțat că a devenit investitor în Stellar Alpina, un startup elvețian care dezvoltă motoare pentru propulsia spațială. Compania a prezentat recent două vehicule spațiale, dintre care unul este proiectat pentru transportul echipamentelor pe suprafața Lunii. Seibel este și cofondatorul STARK, un alt startup german din industria de apărare, și a investit în ultimii doi ani în companii care dezvoltă roboți maritimi, semiconductori și tehnologii pentru exploatarea resurselor subterane.

„Am un nou job și acum lucrez ca investitor la Stellar Alpina!”, a anunțat Florian Seibel, marți, 17 noiembrie 2026, pe contul său de LinkedIn.

Antreprenorul nu a precizat valoarea investiției și nici participația dobândită în compania elvețiană. Deocamdată, nu este clar dacă Seibel a intrat recent în acționariat sau dacă anunțul privește o investiție realizată anterior.

Stellar Alpina este un startup aerospațial elvețian, înființat în 2026, care dezvoltă motoare-rachetă bazate pe tehnologia Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE). Acestea utilizează unde de detonație care se propagă continuu într-o cameră de combustie, o soluție care promite o eficiență mai mare decât a sistemelor convenționale de propulsie chimică.

În iulie 2026, compania a anunțat că a atras o finanțare pre-seed de 4,5 milioane USD, într-o rundă condusă de fondul Founderful, cu participarea LP&E și a altor investitori strategici. Startup-ul a comunicat atunci și realizarea primului său test de funcționare a unui motor RDRE, la numai 82 de zile de la înființare.

Compania susține că acesta a fost primul test comercial european al unui motor-rachetă cu detonație rotativă.

Stellar Alpina pregătește două vehicule spațiale, unul pentru transport orbital și altul pentru misiuni pe Lună

La începutul lunii noiembrie 2026, Stellar Alpina a prezentat două proiecte care marchează extinderea activității sale de la dezvoltarea motoarelor-rachetă la construirea unor vehicule spațiale complete.

Primul, Monarch, este un vehicul de transfer orbital conceput pentru transportul încărcăturilor între diferite orbite. Potrivit specificațiilor anunțate de companie, acesta ar urma să poată transporta până la 200 kg și să realizeze manevre orbitale cu o variație totală a vitezei de până la 6.000 metri pe secundă.

Monarch este proiectat pentru misiuni de transport și repoziționare a sateliților, dar și pentru alte operațiuni spațiale care necesită manevre complexe.

Stellar Alpina intenționează să efectueze prima demonstrație orbitală până în 2029, în funcție de disponibilitatea unui lansator.

Al doilea vehicul, Morpho, este un modul de aselenizare construit pe baza arhitecturii Monarch. Acesta este proiectat pentru a transporta încărcături de până la 50 kg pe suprafața Lunii, fiind destinat unor misiuni de cercetare și explorare de dimensiuni mai mici.

Cele două proiecte au fost prezentate pe 2 noiembrie 2026 de publicația americană de specialitate Payload, care a discutat cu Victor Elliesen, unul dintre fondatorii Stellar Alpina.

Deși startup-ul a realizat deja peste 150 de teste ale motoarelor sale, tehnologia se află încă în dezvoltare și nu a fost utilizată până acum de companie într-un zbor spațial.

Numele Stellar Alpina este inspirat de Stella Alpina, denumirea italiană a florii de colț, Edelweiss, unul dintre simbolurile Alpilor elvețieni. Compania a ales această referință pentru a evoca reziliența și capacitatea de adaptare la condiții extreme.

Compania lui Florian Seibel furnizează drone Armatei Române

Florian Seibel este cofondator și co-CEO al Quantum Systems, companie germană înființată în 2015, specializată în dezvoltarea și producția de sisteme aeriene fără pilot.

Fost pilot militar, Seibel a construit una dintre cele mai valoroase companii europene din domeniul tehnologiilor de apărare.

Quantum Systems a atras în iulie 2026 o finanțare de 1,2 miliarde USD, care a ridicat evaluarea companiei la aproximativ 8 miliarde USD, după cum a relatat StartupCafe.

Compania are și contracte importante cu Ministerul Apărării Naționale din România.

În 2024, Quantum Systems a semnat un contract în valoare de 18,4 milioane EUR pentru furnizarea unor sisteme de drone Vector către Armata Română.

Ulterior, în mai 2026, MApN a contractat prin instrumentul european SAFE alte 34 de sisteme Mini UAS clasa I Vector și 15 kituri Scorpion, pentru aproximativ 30,7 milioane EUR, fără TVA.

Kiturile Scorpion permit transformarea dronelor Vector, care au configurație cu aripă fixă, în aparate de tip multicopter, capabile să decoleze și să aterizeze vertical.

Livrările sunt prevăzute pentru 2027, iar sistemele vor fi utilizate pentru misiuni de supraveghere.

Valoarea cumulată a celor două contracte ajunge astfel la aproximativ 49,1 milioane EUR.

StartupCafe a relatat anterior și despre dezvoltarea unor noi sisteme militare Quantum Systems, inclusiv un prototip de lansator portabil de drone prezentat chiar de Florian Seibel.

Seibel a fondat și STARK, companie germană de drone de atac care colaborează cu o firmă românească

Pe lângă Quantum Systems, Florian Seibel este și unul dintre fondatorii STARK, startup german specializat în dezvoltarea sistemelor militare autonome.

Compania a atras în 2026 o finanțare de 500 milioane EUR de la investitori precum Sequoia Capital și Founders Fund, ajungând la o evaluare de peste 3 miliarde EUR.

STARK dezvoltă, printre altele, dronele de atac Virtus, dar și sisteme navale autonome.

În vara anului 2026, compania a fost în centrul unei controverse după ce Financial Times a relatat că dronele Virtus au ratat toate țintele în cadrul unor teste militare desfășurate în Germania și Kenya.

Ulterior, STARK și-a extins activitatea și în domeniul sistemelor maritime autonome.

În septembrie 2026, StartupCafe a relatat că firma românească OVES Enterprise a semnat un memorandum de înțelegere cu STARK pentru integrarea tehnologiei Nemesis AI în platformele navale autonome VANTA.

Tehnologia dezvoltată de compania românească ar urma să contribuie la navigația autonomă, evitarea obstacolelor și funcționarea sistemelor în zone în care semnalele de poziționare prin satelit nu sunt disponibile.

Platformele VANTA au intrat în testarea armatei germane, iar cele două companii au indicat și România, în special regiunea Mării Negre, printre piețele potențiale pentru aceste sisteme.

Alte trei startup-uri tehnologice în care a investit Florian Seibel în 2025–2026

Investiția în Stellar Alpina completează un portofoliu personal pe care Florian Seibel l-a construit în paralel cu activitatea sa din companiile Quantum Systems și STARK.

Potrivit datelor platformei europene Startup.eu și anunțurilor publicate de companiile finanțate, Seibel a participat în 2025 și 2026 la investiții în alte trei startup-uri, din domenii care includ robotica, inteligența artificială, securitatea maritimă și exploatarea resurselor subterane.

În octombrie 2026, antreprenorul a investit în Ubitium, un startup german care dezvoltă semiconductori pentru aplicații de inteligență artificială și robotică.

Compania urmărește să creeze un procesor universal capabil să execute pe aceeași arhitectură operațiuni de procesare a semnalelor, inteligență artificială și control în timp real.

Tehnologia este destinată inclusiv roboților și altor echipamente autonome care trebuie să interpreteze informațiile din mediul înconjurător și să reacționeze fără intervenție umană permanentă.

La 13 octombrie 2026, Ubitium a anunțat o finanțare de 14 milioane USD, condusă de Ibex Investors, cu participarea OpenOcean și a altor investitori, printre care Florian Seibel, în nume personal.

În aprilie 2026, Seibel a participat și la finanțarea Online Oceans, un startup britanic care dezvoltă roboți maritimi și nave autonome de suprafață alimentate cu energie solară.

Acestea sunt concepute pentru supravegherea maritimă pe perioade îndelungate, monitorizarea infrastructurii submarine, colectarea datelor oceanografice și aplicații de securitate și apărare.

Online Oceans a atras 4 milioane GBP într-o rundă de finanțare condusă de fondul Seraphim Space. Printre investitori s-au numărat Florian Seibel și Frank Thieser, ambii fondatori ai Quantum Systems.

O altă investiție a antreprenorului german este Hades Mining, startup cu sediul la München care dezvoltă tehnologii avansate de foraj, inclusiv sisteme bazate pe laser, pentru accesul la resurse minerale și energie geotermală de mare adâncime.

Compania urmărește dezvoltarea unor metode care să permită exploatarea mai eficientă a resurselor subterane, inclusiv a mineralelor critice utilizate în industriile tehnologice și energetice.

În august 2025, Hades Mining a atras 5,5 milioane EUR într-o rundă pre-seed, la care a participat și Florian Seibel, alături de alți investitori individuali și fonduri de capital de risc.

În februarie 2026, compania a obținut o nouă finanțare, de 15 milioane EUR, pentru continuarea dezvoltării tehnologiei.

Sumele reprezintă valorile totale ale rundelor de finanțare, nu contribuțiile individuale ale lui Seibel, care nu au fost comunicate public.

Prin aceste investiții, antreprenorul german și-a extins activitatea către mai multe tehnologii cu potențial strategic: sisteme aeriene și maritime autonome, semiconductori pentru inteligență artificială, exploatarea resurselor subterane și, cel mai recent, propulsia spațială.