ChatGPT şi celelalte produse de inteligenţă artificială dezvoltate de OpenAI vor avea la dispoziţie modele lingvistice noi, după ce compania a lansat GPT-6.2 Astra şi Sol, potrivit News.ro.

Astra este modelul de top, pe care compania îl recomandă pentru cele mai dificile proiecte. Acesta poate, de exemplu, să folosească o imagine cu un slide dintr-o prezentare pentru a crea o prezentare completă cu aceleaşi teme grafice şi fonturi.

Pe partea de programare, Astra ar trebui să fie mai bun la crearea şi testarea modificărilor în proiectele existente, producând un cod mai curat şi reducând nevoia reviziilor.

Deşi este inferior, Sol se apropie destul de mult de Astra în testele sintetice de scriere şi programare. Cu ambele la nivel maxim de efort, diferenţa în testul FrontierCode 2.0 este numai jumătate de punct.

Astra va costa 8 dolari, respectiv 40 de dolari la milionul de token-uri pentru introducerea şi generarea informaţiilor, fiind cu 20% mai ieftin decât modelul anterior.

Sol rămâne la aceeaşi preţ cu versiunea anterioară, costând 2 dolari, respectiv 10 dolari la milionul de token-uri.

Modelele GPT-6.2 Astra şi Sol vor fi disponibile în curând utilizatorilor în ChatGPT Work şi soluţia de programare Codex.