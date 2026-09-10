București: Peste 2.500 de specialiști în securitate cibernetică se reunesc la Palatul Parlamentului, în noiembrie

Conferința de securitate cibernetică DefCamp revine, în luna noiembrie 2026, în București, la Palatul Parlamentului, și va reuni mai bine de 2.500 de specialiști, lideri de business și factori decizionali din 700 de organizații publice și private, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Pe cele 4 scene ale conferinței vor urca speakeri internaționali consacrați în industrie, iar participanții vor putea lua parte la peste 10 competiții și activități practice de securitate cibernetică.

Securitatea cibernetică a devenit o prioritate strategică, atât pe agenda conducerii companiilor, cât și la nivel național. Bugetele sunt acum aprobate la nivel executiv, iar un singur incident poate bloca, pe lângă servere și infrastructură, întregul lanț operațional. Companiile din România și din regiune se confruntă cu un peisaj de amenințări cibernetice tot mai complex, de la atacuri ransomware și incidente propagate prin lanțul de furnizori, până la operațiuni orchestrate de grupări infracționale sau actori statali.

În același timp, inteligența artificială reduce semnificativ costurile și barierele de acces pentru atacatori, crescând viteza și amploarea atacurilor. Pe acest fond, reglementările europene precum NIS2, DORA și Cyber Resilience Act (CRA) aduc responsabilitatea pentru reziliența cibernetică direct la nivelul conducerii executive, prin cerințe tot mai stricte de guvernanță, gestionare a riscurilor și raportare.

„Securitatea cibernetică nu mai este o conversație rezervată specialiștilor, pentru că efectele incidentelor ne privesc pe toți – de la companii și instituții până la fiecare dintre noi. DefCamp creează un spațiu în care poți avea acces direct la cercetare de top, poți înțelege vulnerabilitățile și amenințările care vor defini următorii ani și poți participa la dezbateri despre subiecte cu impact real asupra societății și economiei. Inteligența artificială schimbă deja fundamental acest peisaj: oferă atacatorilor instrumente mai rapide și mai accesibile, dar deschide, în același timp, noi posibilități pentru detectarea și combaterea amenințărilor. La DefCamp 2026 aducem împreună cercetători, experți, companii și autorități pentru a explora inclusiv aceste transformări și pentru a conecta cercetarea tehnică și experiența din teren cu deciziile care trebuie luate astăzi. Această punte între comunitatea de cybersecurity și cei care conduc organizații este una dintre cele mai importante contribuții pe care DefCamp o poate avea la creșterea rezilienței cibernetice în România și în regiune”, declară Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp.

De la vulnerabilități descoperite în infrastructuri guvernamentale și noi metode de threat intelligence, până la utilizarea ofensivă a inteligenței artificiale, DefCamp 2026 va pune în prim-plan cercetări și demonstrații care arată cum evoluează amenințările cibernetice și tehnologiile folosite pentru a le identifica și combate. Conferința va avea 4 scene, dintre care 3 dedicate prezentărilor tehnice și una dezbaterilor , estimându-se că va reuni peste 100 de speakeri internaționali, pe măsură ce noi sesiuni sunt confirmate.

Cine va vorbi la DefCamp 2026

Programul acoperă o paletă diversă de teme tehnice, de la securitatea aplicațiilor, cloud, OSINT, sisteme industriale și hardware, până la utilizarea ofensivă a inteligenței artificiale, guvernanță și noile reglementări europene.

Sfera cercetărilor tehnice aduce pe scenă analize din arii extrem de diverse. Pe zona de securitate corporate, Johnny Xmas analizează în prezentarea „5 Lies Enterprise Security Still Tells Itself” erorile pe care marile companii le repetă an de an, de la registre de risc depășite până la soluții scumpe necalibrate.

În domeniul securității naționale, cercetătorii polonezi Robert Kruczek și Kamil Szczurowski expun în „Hacking the government 101” vulnerabilitățile identificate în infrastructura web guvernamentală din Polonia, raportate oficial către CSIRT GOV, NASK și Ministerul Apărării.

În paralel, analiza se extinde către tehnologiile emergente prin Davis Zheng și Donavan Cheah, care arată în lucrarea „False Signals: emulating space systems for threat intelligence” cum sistemele-capcană ce imită infrastructuri spațiale și protocoale prin satelit ajută la identificarea actorilor de amenințare.

Completând prezentările tehnice, conferința propune o serie de dezbateri adresate direct liderilor din companii. Sesiunile abordează subiecte ancorate în realitatea executivă: de la evaluarea realistă a investițiilor în inteligență artificială și gestionarea comunicării în caz de criză, până la transformarea noilor cerințe europene de conformitate în avantaje competitive și susținerea educației cibernetice în regiune.

„Pe măsură ce amenințările cibernetice devin mai sofisticate, trebuie să avem o discuție mai aplicată despre securitate. Nu este suficient să vorbim despre riscuri și vulnerabilități. Avem nevoie să înțelegem ce tehnologii și soluții putem folosi pentru a le preveni și combate. În același timp, securitatea cibernetică nu mai este un subiect doar pentru specialiști. Unul dintre rolurile importante ale DefCamp este să aducă cercetarea și tehnologiile de top mai aproape de deciziile pe care companiile și organizațiile le iau. Conectarea specialiștilor în cybersecurity cu liderii de business și cu experți din alte domenii este esențială. Astfel, putem transforma inovația în soluții concrete și putem crește reziliența organizațiilor”, a declarat Florin Popa, Director Orange Business.

Noi speakeri și teme de dezbatere vor fi anunțate pe măsură ce programul DefCamp 2026 este completat.

Hacking Village

Pe parcursul celor două zile, Hacking Village devine laboratorul practic al DefCamp 2026, cu peste 10 competiții și provocări în care participanții își pot testa abilitățile pe scenarii inspirate din lumea reală. De la IoT, electronică și cloud până la OSINT și securitate wireless, activitățile acoperă unele dintre cele mai diverse zone ale securității cibernetice.

Printre experiențele care aduc cercetarea direct în mâinile participanților se numără și analiza semnalelor radio: cu ajutorul echipamentelor hardware, aceștia pot intercepta, decoda și analiza comunicațiile dintre drone sau alte dispozitive IoT și stațiile lor de control. Hacking Village transformă astfel conceptele discutate pe scenele conferinței în experiențe practice, în care participanții pot experimenta direct cu tehnologiile, vulnerabilitățile și metodele folosite de comunitatea de securitate. În cadrul acestor activități, concurenții își pot testa abilitățile pe scenarii reale și pot câștiga premii în valoare totală de peste 35.000 EUR.

Derularea și infrastructura provocărilor practice din cadrul evenimentului sunt susținute de platforma tehnică CyberEDU.

DefCamp 2026 este organizat de Asociația Centrul de Cercetare în Securitate Informatică din România (CCSIR), powered by Orange Business. Conferința este susținută de Mastercard în calitate de partener Platinum, Syncnode și Bit Sentinel ca parteneri Gold, și Booking Holdings, Adobe, IGEL și StealthMole în calitate de parteneri Silver.

Fondată în 2011, DefCamp este cea mai mare conferință de securitate cibernetică din Europa Centrală și de Est. De-a lungul anilor, evenimentul a înregistrat peste 17.000 de participanți. Conferința reunește anual ingineri de securitate, CISO, hackeri etici, echipe SOC, antreprenori, cercetători, dezvoltatori, studenți, experți în politici publice și manageri din industria tehnologică.