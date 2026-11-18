Bucharest Gaming Week se desfășoară weekend-ul acesta, între 21 și 22 noiembrie 2026, eveniment care va cuprinde peste 50 de standuri și zone interactive, sute de jocuri și provocări, competiții, întâlniri cu creatorii de conținut preferați și experiențe care aduc împreună gaming-ul, robotica și tehnologiile viitorului, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Organizatorii se așteaptă la peste 20.000 de vizitatori la cea de-a 10 ediție a evenimentului dedicat jocurilor video, tehnologiei și culturii pop. Bucharest Gaming Week are loc sâmbătă și duminică, 21 și 22 noiembrie, între orele 10:00 – 20:00, în Pavilionul B1 de la Romexpo.

De la cele mai noi jocuri pe PC și console până la realitate virtuală, simulatoare de zbor, roboți umanoizi, competiții de esports și spectacole inspirate de universurile jocurilor video, ediția aniversară propune un program pentru toate generațiile. Vizitatorii vor putea participa la activități organizate de unele dintre cele mai importante companii din industria de gaming și tehnologie, vor descoperi jocuri dezvoltate în România și vor avea șansa să câștige sute de premii.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției este prezența Grand Theft Auto VI, pe care vizitatorii îl vor putea juca la Romexpo la doar două zile după lansarea oficială din 19 noiembrie.

Experiența este completată de prezența lui Ned Luke, actorul care i-a dat viață lui Michael De Santa în GTA V, și a lui Christopher Judge, vocea lui Kratos din celebra serie God of War. Cei doi sunt invitații speciali ai ediției aniversare și vor participa, pe parcursul weekendului, la sesiuni de Meet & Greet, în cadrul cărora fanii pot obține fotografii și autografe.

Duminică, 22 noiembrie, de la ora 13:30, Christopher Judge și Ned Luke vor urca împreună pe Main Stage pentru un panel special, în care vor povesti despre experiențele lor din industria jocurilor video și vor răspunde întrebărilor publicului.

„România încă așteaptă un parc de distracții adevărat, de nivel european. Până atunci, Bucharest Gaming Week îl construiește pentru un weekend. Pe 21 și 22 noiembrie, Romexpo devine un parc de distracții pentru gameri, cu zeci de atracții în loc de carusele și roller coastere. Joci GTA VI la doar două zile după lansare, îi întâlnești pe Kratos și pe Michael De Santa, intri în lumi virtuale în VR, te bați în turnee sau joci board games cu prietenii. Ca în orice parc adevărat, nu vii pentru o singură atracție: treci de la una la alta, aduni puncte în Treasure Hunt și pleci acasă cu premii. După zece ani, aceasta este cea mai mare ediție Bucharest Gaming Week și cel mai mare eveniment de gaming din istoria României, atât ca număr de activări, cât și ca număr de participanți.”, declară Tudor Dăescu, co-organizator Bucharest Gaming Week.

Bucharest Gaming Week aduce față în față publicul și unii dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din România. iSilent, Jimmy Hex, Ovvy, LucaLuk, xSlayder, Mădălin Adrian, Gannicus, BoboSpider, Patricia Stammer, Werty, Antonia Nuckle, Jaxi și mulți alții vor fi prezenți la festival pentru întâlniri cu fanii, provocări, sesiuni de gaming și competiții.

De la Minecraft, Roblox și Brawl Stars până la Counter-Strike 2, Fortnite, League of Legends și EA SPORTS FC 27, competițiile și showmatch-urile vor aduce laolaltă comunități de toate vârstele, cu activități atât pentru jucătorii experimentați, cât și pentru cei care vor pur și simplu să se distreze.

Starul K-pop YEOJIN vine pentru prima oară în România iar fanii ei o vor putea întâlni într-o sesiune specială de Meet & Greet.

Peste 50 de zone de gaming, de la cele mai noi titluri la experiențe VR

În cele două zile, Romexpo va reuni peste 50 de standuri și zone interactive, unde vizitatorii vor putea testa jocuri, participa la provocări și descoperi tehnologii noi.

Electronic Arts aduce titluri precum EA SPORTS FC 27, Battlefield 6, F1 25, Split Fiction și It Takes Two, inclusiv experiențe de curse pe simulatoare dedicate Formulei 1. Ubisoft pregătește pentru public Assassin’s Creed Black Flag Resynced, The Division 2: Echoes of Central Park și The Crew Motorfest. La standul Vodafone, jucătorii se vor întrece într-un turneu de Fortnite, care va culmina duminică, pe Main Stage, cu marea finală în care va fi desemnat cel mai bun jucător al competiției.

Gaming-ul va fi prezent în toate formele sale, de la PC-uri și console până la jocuri pe mobil, board games, experiențe de realitate virtuală și zone retro. Booth-urile LEGO România, McDonald’s, Mountain Dew, Old Spice și Cineplexx vor completa programul cu activări, concursuri și experiențe dedicate vizitatorilor. La booth-ul TCL, gamerii vor putea testa în premieră un monitor 4K OLED+ de 32 inch, special creat pentru jucătorii de esports.

Pe lângă jocurile internaționale, festivalul oferă spațiu și industriei locale. În zona Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA), publicul va putea încerca jocuri dezvoltate de studiouri românești, precum Two Left Hands, Half Grip, Glitch Hunt, Station 58, Oath of the Necromancer, Solheim sau Gladiatorum: Sacramentum, și va putea discuta despre procesul de creație din spatele acestora.

De asemenea, Armata României revine la Bucharest Gaming Week cu o serie de tehnologii și experiențe interactive, prin care vizitatorii vor putea descoperi cum sunt utilizate simulatoarele, robotica și realitatea virtuală în pregătirea militară.

Vizitatorii vor putea descoperi un robot umanoid NAO, roboți mobili, un poligon virtual de antrenament și un simulator pentru antrenamentul zborului cu drone și vor fi organizate, printre multe altele, ateliere interactive cu simulator, dronă și robot.

Robotica va avea un loc important și în alte zone ale festivalului. În premieră, Bucharest Gaming Week aduce în fața publicului echipe de liceeni care au obținut rezultate importante în competiții europene și internaționale, printre care BRAVE BOTS și RO2D2 din Ploiești. Vizitatorii vor putea descoperi roboții construiți de aceștia și vor putea afla cum pasiunea pentru tehnologie se poate transforma într-un proiect competitiv la nivel internațional.

La eveniment, vizitatorii devin participanți la un joc care se desfășoară în întregul festival. Treasure Hunt-ul oficial revine cu premii în valoare totală de 25.000 EUR și sute de oportunități de câștig.

Prin aplicația oficială, participanții pot explora standurile, scana coduri, îndeplini provocări și acumula puncte pe care le pot transforma în premii.

Treasure Hunt-ul include și provocări din programul play.smart, inițiat și finanțat de Bucharest Gaming Week împreună cu partenerii săi, prin care adolescenții și tinerii sunt informați despre riscurile jocurilor de noroc. Participanții pot primi puncte suplimentare răspunzând corect la întrebări despre aceste riscuri, într-un demers care promovează mesajul „Gamingul înseamnă skill, nu noroc”.

Programul complet, informațiile despre invitați, activități și aplicația oficială sunt disponibile AICI.