ANPC lansează un ghid de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online. Descarcă PDF

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță lansarea „Ghidului de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online – Ediția 2026”, ocument de referință elaborat în cadrul unui amplu parteneriat interinstituțional și public-privat, destinat consolidării încrederii în comerțul electronic și promovării unui mediu digital adaptat realităților actuale, potrivit unui comunicat.
Ghidul a fost realizat de ANPC cu sprijinul:
• Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);
• Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC);
• Asociației Române a Băncilor (ARB);
• Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO);
• Asociației Consumers United – Consumatorii Uniți.
Ce conține documentul
Documentul oferă o abordare practică și integrată asupra principalelor aspecte care caracterizează comerțul electronic modern, reunind informații juridice, tehnice și operaționale privind:
- cadrul legislativ european și național aplicabil comerțului online;
- contractele la distanță și contractele încheiate prin mijloace electronice;
- funcționarea platformelor digitale și responsabilitățile operatorilor economici;
- supravegherea pieței și competențele autorităților implicate;
- obligațiile de informare precontractuală și drepturile consumatorilor;
- dreptul de retragere din contractele încheiate online;
- livrarea produselor și executarea serviciilor;
- prevenirea practicilor comerciale incorecte și a utilizării modelelor manipulative ("dark patterns");
- siguranța plăților online și prevenirea fraudelor informatice;
- recomandări privind identificarea magazinelor online de încredere;
- securitatea cibernetică a platformelor și a produselor digitale;
- gestionarea reclamațiilor, soluționarea alternativă a litigiilor și cooperarea cu autoritățile;
- protecția datelor și dezvoltarea unui comerț online responsabil;
- recomandări dedicate comercianților pentru implementarea unor măsuri eficiente de conformitate și securitate.
Totodată, ghidul include exemple practice, recomandări operaționale, întrebări frecvente (Q&A), precum și o amplă anexă legislativă care reunește principalele acte normative europene și naționale incidente în domeniul comerțului electronic.
ANPC precizează că prezentul ghid are caracter exclusiv orientativ și informativ. Acesta nu înlocuiește prevederile legislației în vigoare și nu produce efecte juridice, ci oferă repere practice pentru interpretarea și aplicarea corectă a cadrului legal în domeniul comerțului online, contribuind la dezvoltarea unui mediu digital sigur, în beneficiul consumatorilor și al operatorilor economici.
- Consultați și descărcați ghidul PDF AICI: