ANPC lansează un ghid de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online. Descarcă PDF

Nouă metodă de fraudă: escrocii sună de pe numărul oficial al ASF și propun investiții. Victimele au pierdut sume importante de bani

Escrocii folosesc o nouă metodă de fraudă prin care apelurile telefonice par să vină chiar de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Nici măcar numărul afișat pe telefon nu mai este o garanție că vorbiți cu instituția pe care o vedeți pe ecran. Instituția avertizează că au fost deja semnalate mai multe astfel de cazuri,...