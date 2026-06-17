Angajări în România 2026: „Piața trece printr-o perioadă fragilă”. Factorii care au afectat planurile de recrutare ale firmelor

Peste 41% dintre angajatorii români își mențin planurile de recrutare stabilite la începutul anului, în ciuda deteriorării contextului economic local și internațional, potrivit celui mai recent sondaj realizat de o platformă online de joburi.

De cealaltă parte, 20,2% au fost nevoiți să înghețe complet angajările, 18,3% au redus volumul de recrutare cu 10% - 25%, iar 7,7% au redus recrutarea peste acest nivel, conform eJobs.

Totodată, 12,5% dintre angajatorii chestionați au spus că schimbarea contextului a dus la apariția de noi oportunități în piață și că, prin urmare, acum recrutează mai mult decât au prevăzut.

„Dacă ne referim la cei care declară că s-au confruntat cu un impact negativ asupra strategiei de HR din cadrul companiei, 50% pun acest impact pe seama scăderii consumului și a puterii de cumpărare. 45,8% menționează instabilitatea politică internă, 43,8% creșterea costurilor operaționale (energie, logistică) și 35,4% contextul geopolitic extern, respectiv conflictul din Orientul Mijlociu și influența asupra creșterii prețurilor. Toate acestea și-au spus cuvântul asupra rezultatelor economice ale companiilor, care, mai departe, au fost nevoite să își regândească planurile de dezvoltare, inclusiv din perspectiva angajărilor”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

În ceea ce privește scăderea consumului, aceștia au spus că au fost influențați în sensul în care, deși nu au făcut reduceri de personal, au oprit extinderea echipelor (54,5%). 19,3% au redus personalul din departamentele de suport, iar 8% au redus personalul din departamentele de execuție / producție.

Un procent de 26,1% au spus că nu au fost afectați de acest aspect, întrucât cererea pentru serviciile și produsele lor a rămas stabilă. Și din punctul de vedere al tensiunilor politice interne, cei mai mulți (55,7%) au spus că au resimțit un impact moderat - sunt mai atenți la cheltuieli, dar nu au blocat planurile. Lor li se alătură alți 25% care susțin că mai degrabă nu au fost afectați pentru că se ghidează după strategia de business pe termen lung, nu după politică. 19,3% au spus, însă, că, pe fondul acestor tensiuni, au pus pe pauză proiecte majore de expansiune.

În acest context, aproape jumătate dintre respondenți spun că mai deschid poziții noi doar în scop de înlocuire, pentru rolurile rămase libere în urma plecărilor voluntare. Un sfert dintre cei care au participat la sondaj spun că recrutarea continuă pe toate nivelurile, iar 22,6% recrutează doar pentru poziții critice de management și specialiști. 19,4% au în piață poziții noi pentru departamente care generează venituri directe, cum ar fi vânzările.

Revizuiri au avut loc și în ceea ce privește bugetele salariale stabilite la începutul anului, însă, în cea mai mare parte a cazurilor în sens pozitiv.

„Creșterile prețurilor și inflația au afectat nu doar business-urile, ci și pe angajați, a căror putere de cumpărare a scăzut anul acesta. De aceea, 30,8% dintre angajatori ne-au spus că au operat creșteri salariale pentru a compensa inflația. 39,6% au rămas la cifrele stabilite în bugetul anual, în timp ce 18,7% au tăiat sau au plafonat bugetele de majorări salariale. Pentru a nu recurge la aceeași măsură, 6,6% au ales să nu se atingă de salarii, ci să umble la pachetele extrasalariale, eliminând sau reducând anumite beneficii primite de angajați”, mai spune Bogdan Badea.

Pentru 2026, majoritatea angajatorilor au ca prioritate evitarea plecărilor și retenția angajaților performanți (51,6%). Principalul soft skill pe care îl caută la candidați este capacitatea de adaptare la schimbări bruște de strategie (skill menționat de 44,3% dintre angajatori). 43,2% caută autonomie, mai exact capacitatea de a livra fără micro-management, iar 30,7% reziliența și capacitatea de a lucra sub stres ridicat. 23,9% vor abilități de utilizare a instrumentelor AI.

„Aceste răspunsuri ne confirmă că piața trece printr-o perioadă fragilă și cu multe incertitudini, cu schimbări neașteptate la care trebuie să ne adaptăm pe loc, cu planuri care pot necesita recalibrări imediate, dar și cu o creștere a nivelului de automatizare. Toate aceste abilități pe care angajatorii le caută ne mai confirmă ceva - au nevoie de candidați cu experiență și cu un nivel ridicat de maturitate profesională, care să poată să se adapteze rapid și să performeze chiar și în contexte noi și nefamiliare pentru ei”, explică CEO-ul eJobs România.

De altfel, ultimele luni au produs schimbări și în comportamentul candidaților. Angajatorii spun că acum sunt mai mulți candidați disponibili în piață din cauză restructurărilor din alte companii. Cei care au job sunt mai reticenți decât în trecut să își schimbe jobul actual pentru că vor stabilitate. 13,8% spun că așteptările salariale au crescut ca efect direct al prețurilor mai mari.

Sondajul a fost realizat de eJobs România în perioada aprilie - mai 2026, pe un eșantion de 150 de companii respondente, reprezentate de specialiști în resurse umane, manageri de departament, CEO și antreprenori.