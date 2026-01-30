ANAF trebuie să elimine percepția că marile firme sunt ocolite de controale și că legea se aplică „doar celor slabi”, spune o expertă

Măsura eliminării deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este lăudabilă nu doar din perspectiva conformării cu standardele OECD, ci mai ales din perspectiva litigiilor la care ar invita o astfel de măsură, spune o expertă într-o analiză transmisă vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Acest subiect al cheltuielilor de management și consultanță va subzista sub orice formă posibilă a legii, oscilând între abuzul de drept al contribuabilului și abuzul de putere al autorității fiscale. Nu cred că este posibilă vreo formă a legii care să fie la adăpost de aceste două posibile ”extreme”: întâlnim în practică cheltuieli pentru a căror justificare se cere și luna de pe cer și tot nedeductibile ajung, dar și situații în care milioane de lei se virează cu ușurință în baza unor facturi și a unor justificări cu adevărat subțiri”, spune Luisiana Dobrinescu, partener Dobrinescu Dobrev SCA.

Experta susține că cenzura cheltuielilor nejustificate, înregistrate de companii, fie ele mici, mijlocii sau multinaționale, are deja o susținere deplină în reglementările existente - ceea ce trebuie îmbunătățit este implementarea acestor reguli de către ANAF.

„Este important ca ANAF să elimine percepția opiniei publice conform căreia marile firme sunt ocolite de controale și că legea se aplică ”doar celor slabi”. Exemplele date de ANAF în cadrul inspecțiilor fiscale sunt esențiale în imprimarea conduitei fiscale în rândul contribuabililor: dacă actele administrative sunt bine fundamentate, iar selecția contribuabililor este nepărtinitoare, vestea circulă și conduita contribuabililor se reașează. Dimpotrivă, dacă actele emise de ANAF sunt injuste, tendința contribuabililor este mai degrabă de răzvrătire”, spune Dobrinescu.