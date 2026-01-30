Skip to content

ANAF trebuie să elimine percepția că marile firme sunt ocolite de controale și că legea se aplică „doar celor slabi”, spune o expertă

ANAF trebuie să elimine percepția că marile firme sunt ocolite de controale și că legea se aplică „doar celor slabi”, spune o expertă
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Măsura eliminării deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este lăudabilă nu doar din perspectiva conformării cu standardele OECD, ci mai ales din perspectiva litigiilor la care ar invita o astfel de măsură, spune o expertă într-o analiză transmisă vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Acest subiect al cheltuielilor de management și consultanță va subzista sub orice formă posibilă a legii, oscilând între abuzul de drept al contribuabilului și abuzul de putere al autorității fiscale. Nu cred că este posibilă vreo formă a legii care să fie la adăpost de aceste două posibile ”extreme”: întâlnim în practică cheltuieli pentru a căror justificare se cere și luna de pe cer și tot nedeductibile ajung, dar și situații în care milioane de lei se virează cu ușurință în baza unor facturi și a unor justificări cu adevărat subțiri”, spune Luisiana Dobrinescu, partener Dobrinescu Dobrev SCA.

Experta susține că cenzura cheltuielilor nejustificate, înregistrate de companii, fie ele mici, mijlocii sau multinaționale, are deja o susținere deplină în reglementările existente - ceea ce trebuie îmbunătățit este implementarea acestor reguli de către ANAF.

„Este important ca ANAF să elimine percepția opiniei publice conform căreia marile firme sunt ocolite de controale și că legea se aplică ”doar celor slabi”. Exemplele date de ANAF în cadrul inspecțiilor fiscale sunt esențiale în imprimarea conduitei fiscale în rândul contribuabililor: dacă actele administrative sunt bine fundamentate, iar selecția contribuabililor este nepărtinitoare, vestea circulă și conduita contribuabililor se reașează. Dimpotrivă, dacă actele emise de ANAF sunt injuste, tendința contribuabililor este mai degrabă de răzvrătire”, spune Dobrinescu.

Taxe

e–Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA): De ce este necesară emiterea unei facturi. Explicațiile Ministerului Finanțelor

Completarea Declarației Unice, impozitul pe dividende și alte noutăți fiscale explicate de ANAF la seminarele online din februarie 2026

Obligații fiscale în februarie 2026 pentru firme și alți contribuabili. ANAF a publicat calendarul

Avertisment: CNAS intenționează să scadă din calculul indemnizației prima zi lucrătoare din concediul medical. Ce efecte va avea

e-Factura 2026: Amânare pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP

GHID ANAF Declarația unică 2026. Cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații

ANAF

Înregistrarea punctelor de lucru ale firmelor la ANAF: Patronii IMM România cer o înlesnire suplimentară în proiectul de OUG al Ministerului Finanțelor

Protecția Consumatorilor s-a dus în control în Dragonul Roșu și a dat amenzi de peste 170.000 EUR, într-o singură zi