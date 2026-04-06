ANAF: Marți, 7 aprilie, termen pentru depunerea Declarației de mențiuni pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA

Marți, 7 aprilie 2026, este termenul pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
Astfel, după caz, contribuabilii depun:
- Formularul 010 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.
- Formularul 013 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.
- Formularul 015 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România.
- Formularul 016 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
- Formularul 020 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal.
- Formularul 030 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal.
- Formularul 040 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice.
- Formularul 070 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
- Formularul 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.