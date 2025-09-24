ANAF colaborează cu ANRE pentru controale și investigații la companiile din sectoarele energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și hidrogenului

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) au anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că au semnat un protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare bilaterală și schimb de informații privind operatorii economici care desfășoară activitate în sectoarele energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și hidrogenului.

Protocolul are scopul declarat de a îmbunătăți supravegherea și monitorizarea funcționării piețelor de energie și de a asigura respectarea, de către operatorii economici, a obligațiilor din legislația națională (primară și secundară) și a normelor Uniunii Europene.

ANAF și ANRE susțin că „vor identifica și trata prompt” situațiile de nerespectare a legislației în domeniile lor de competență și „vor sprijini activitățile de investigație și control”.

Solicitările de informații vor cuprinde obiectul, scopul, justificarea, termenul și modalitatea de transmitere.

Cooperarea ANAF-ANRE include, fără a se limita la:

schimburi de informații, documente și date relevante pentru activitățile A.N.R.E. și A.N.A.F., cu respectarea principiului confidențialității; constituirea de echipe comune de specialiști, atunci când este necesar, pentru atingerea obiectivelor Protocolului;

transmiterea către A.N.A.F. a datelor privind autorizațiile și licențele emise de A.N.R.E., conform unui model de raportare prevăzut în anexă, parte integrantă a Protocolului.

Protocolul ANAF-ANRE are o durată de 2 ani și se prelungește automat pentru perioade succesive, dacă niciuna dintre părți nu notifică încetarea, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare.

GDPR: Protecția datelor și confidențialitatea

În aplicarea Protocolului, ANAF și ANRE susțin că respectă Codul de procedură fiscală (secretul fiscal), Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și normele legale referitoare la informațiile sensibile din punct de vedere comercial.

Informațiile se utilizează doar în scopul pentru care au fost solicitate, iar documentele cu caracter confidențial sunt marcate ca atare și tratate în consecință, conform înțelegerii.

În caz de incidente de securitate, părțile se notifică de îndată, inclusiv către autoritatea de supraveghere, conform GDPR.

A.N.R.E. și A.N.A.F. pot conveni măsuri suplimentare pentru protecția și securitatea datelor furnizate și monitorizează respectarea acestora, în limita competențelor legale. Modificările ulterioare ale Protocolului se realizează prin act adițional, semnat și înregistrat de ambele părți.

George-Sergiu Niculescu, președintele A.N.R.E., a declarat:

„Acest protocol consolidează predictibilitatea și transparența pe piețele de energie, printr-un schimb de date structurat și intervenții coordonate în zona de investigație și control. Ținta noastră este o piață care funcționează corect, cu disciplină economică și încredere pentru toți actorii.”

Adrian Nicușor Nica, președintele A.N.A.F., a declarat: