Amendă GDPR de mii de EUR pentru una dintre cele mai vechi firme de curierat din România

Firma de curierat Fan Courier Express SRL a fost amendată cu 4.000 EUR pentru încălcarea anumitor prevederi ale Regulamentului GDPR, în urma unei sesizări făcute de o persoană la Autoritatea pentru protecția datelor personale (ANSPDCP).

Autoritatea pentru protecția datelor spune că investigația a început după sesizarea unei persoane care a reclamat că nu a primit niciun răspuns de la Fan Courier Express SRL la cererea prin care dorea să afle ce date personale deține compania despre ea și să le șteargă. În urma verificărilor, s-a constatat că firma nu a răspuns solicitării și nu a oferit o copie a datelor personale cerute.

„Investigația a fost demarată ca urmare a plângerii unui petent, care a semnalat o încălcare a Regulamentului (UE) 2016/679, întrucât nu a primit un răspuns din partea operatorului Fan Curier Expres S.R.L. la cererea prin care și-a exercitat dreptul de acces și de stergere. În cadrul controlului, s-a constatat că operatorul nu a transmis răspuns la cererea petentului și nu a comunicat o copie a datelor sale cu caracter personal, așa cum i s-a solicitat”, precizează Autoritatea pentru protecția datelor.

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu:

amendă în cuantum de 15.285 lei (echivalentul sumei de 3000 EUR) pentru încălcarea art. 12 alin. (3) și (4), raportat la prevederile art. 15 alin. (1) și (3) și art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679.

amendă în cuantum de 5.095 lei (echivalentul sumei de 1000 EUR) pentru încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), c) și e) și art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În plus, firma ar fi prelucrat date cu caracter personal cu încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a), c) și e), raportat la dispozițiile art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 679/2016, prin asocierea unei mențiuni denigratoare,

„Față de acest aspect, raportat la dispozițiile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 679/2016, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în Cauza C - 434/16, a stabilit că opiniile și evaluările despre o persoană pot fi date cu caracter personal, “dacă se referă la performanțele, comportamentul sau aptitudinile unei persoane identificabile”, conform ANSPDPC.

De asemenea, firma va trebuie să transmită unui răspuns complet la cererea petentului, inclusiv prin comunicarea copiei datelor sale personale, în mod securizat, să reanalizeze necesitateai prelucrării anumitor informații despre petent și să asigure conformitatea cu Regulamentul (UE) 679/2016 a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare, inclusiv instruirea corespunzătoarea personalului desemnat în acest scop, astfel încât firma să asigure respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Firma FAN Courier a fost înființată în anul 1998, la București, de trei antreprenori români: Felix Pătrășcanu, Adrian Mihai și Neculai Mihai.

În anul 2024, compania Fan Courier Express SRL a înregistrat o cifră de afaceri de peste 1,39 miliarde de lei și un profit net de aproximativ 71 de milioane de lei, potrivit datelor financiare raportate. Față de anul precedent, compania a consemnat o creștere de 13% a cifrei de afaceri. În același an, Fan Courier a avut 3.872 de angajați.