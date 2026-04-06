Agenții de inteligență artificială ar putea crește profitabilitatea sectorului bancar cu până la 30% (studiu)

Instituțiile bancare care adoptă agenți AI care execută fluxuri complete de lucru ar putea obține o creștere a profitabilității de până la 30% și o reducere a costurilor de 30–40% până în 2030, potrivit unui raport realizat de Boston Consulting Group (BCG) și OpenAI (ChatGPT), transmis, luni, StartupCafe.ro.

După decenii de investiții în digitalizare, multe instituții bancare încă se confruntă cu procese fragmentate, ineficiențe operaționale și așteptări tot mai ridicate din partea clienților. Următorul val de transformare nu va veni din îmbunătățiri incrementale, ci din adoptarea agenților capabili să execute fluxuri de lucru complexe, end-to-end, susține raportul „How Retail Banks Can Put AI Agents to Work / Cum pot băncile de retail să utilizeze agenții AI în mod eficient”.

Câteva concluzii cheie:

Procesul de creditare rămâne structural ineficient. Chiar și după digitalizare, băncile încă depind de oameni pentru reconcilierea verificărilor antifraudă, a listelor de sancțiuni și a datelor din birourile de credit. Acest lucru adaugă costuri și timp, fără a îmbunătăți rezultatele de risc. Agenții AI pot genera rezumate structurate și auditabile de pre-analiză în cadrul politicilor existente;

Back office-ul este adevărata oportunitate. Suportul pentru analiză și aprobare a riscului de credit sau documentația de conformitate, sunt procese care au rezistat automatizării tradiționale;

Guvernanța va separa liderii de restul pieței. Băncile care construiesc procese centralizate de control și testează riguros performanța agenților înainte de implementare vor scala mai rapid și vor evita problemele de reglementare;

Totuși, drumul către scalare nu este lipsit de provocări. Multe bănci rămân blocate în faza de pilot, constrânse de inițiative fragmentate, preocupări de guvernanță și incertitudine. BCG și OpenAI subliniază că succesul va depinde de o abordare disciplinată a implementării, respectiv una care combină inovația tehnologică cu o supraveghere robustă.

Elementul central al acestei abordări este conceptul de „evaluation-driven development”, care asigură că sistemele AI sunt testate riguros pe sarcini reale înainte de implementare. În paralel, băncile trebuie să investească în procese care standardizează modul în care aplicațiile AI sunt guvernate, monitorizate și integrate la nivel organizațional. Împreună, aceste elemente creează fundația pentru o adoptare scalabilă, conformă și de încredere a inteligenței artificiale.

În final, studiul adresează o întrebare fundamentală: ce va diferenția liderii de restul pieței în această nouă eră? Răspunsul raportului este categoric, anume viteza și execuția. Băncile care acționează devreme nu doar că vor captura avantaje imediate de cost, ci vor construi și capabilitățile, activele de date și disciplina operațională necesare pentru a susține poziția de lider pe termen lung, spun cele două companii.

