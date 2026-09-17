Industria de game development din România, cifră de afaceri de peste 340 milioane EUR în 2025. Peste 60 de titluri românești lansate (raport)

În 2025, industria dezvoltatoare de jocuri video din România a generat o cifră de afaceri de aproximativ 341 milioane EUR, iar tot anul trecut, au fost lansate 63 de jocuri dezvoltate în România, de 2,5 ori mai multe decât în urmă cu doar doi ani, potrivit unui raport transmis, joi, StartupCafe.ro.

În România, efervescența din zona de dezvoltare a jocurilor video este tot mai vizibilă, atât prin numărul de titluri care ajung pe piață, cât și prin apariția unor noi echipe și studiouri care pornesc la drum cu propriile proiecte, arată datele colectate de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România) în raportul său anual.

La nivel global, piața jocurilor video a revenit puternic pe creștere în 2025. Potrivit datelor finale Newzoo, industria globală de gaming a generat venituri de 201,6 miliarde dolari, în creștere cu 9,1% față de anul precedent, depășind pentru prima dată pragul de 200 miliarde dolari.

În 2025, ecosistemul românesc de game development a reunit 234 studiouri și aproximativ 6.000 profesioniști, cu o productivitate de aproximativ 57.200 EUR / specialist.

Bucureștiul rămâne principalul centru al industriei, concentrând 46% dintre studiouri, urmat de Cluj cu 15%, Iași cu 6%, Timiș cu 4%, Brașov și Ilfov cu câte 3%. Alte 22% dintre studiouri sunt răspândite în restul țării.

„Ce se întâmplă în ultimii ani în zona indie a game development-ului românesc este ceva ce ne bucură. În evidențele RGDA sunt sute de echipe din toată țara care lucrează acum la primul lor joc. Unele și-au înființat studioul foarte recent, iar altele nici măcar nu au ajuns încă în punctul în care să aibă o entitate juridică. Este o generație nouă de dezvoltatori care începe să-și construiască propriile produse ajutați de avansurile tehnologice, iar asta poate deveni una dintre cele mai importante surse de creștere pentru industria românească în următorii ani.”, a declarat Vlad Alexandru, președinte RGDA.

Această efervescență se vede cel mai clar în numărul jocurilor românești care ajung pe piață. În 2025 au fost lansate 63 de jocuri, comparativ cu 53 în 2024 și numai 25 în 2023. În doar doi ani, numărul lansărilor a crescut astfel de peste 2,5 ori.

Printre titlurile românești notabile lansate în 2025 se numără Door Kickers 2, Darkblade Ascent, Netbreak, Near-Mage și Welcome Back, Commander. În același timp, studiourile locale ale marilor developer internaționali au continuat să contribuie la unele dintre cele mai importante producții internaționale ale anului, printre acestea numărându-se EA SPORTS FC 26, Dune: Awakening, Tom Clancy's The Division 2 (Realism Mode) și Assassin’s Creed Shadows.

Structura veniturilor industriei arată, la rândul său, un ecosistem mai divers decât în urmă cu un deceniu. Companiile internaționale generează în prezent 69,3% din veniturile industriei, furnizorii de servicii reprezintă 18,7%, iar studiourile care dezvoltă propriile jocuri generează 11,9%. Publisherii reprezintă 0,1% din veniturile totale.

Cele mai mari companii din industria dezvoltatoare de jocuri video din România în 2025, după cifra de afaceri, sunt Electronic Arts România, Ubisoft, Amber Studio, Green Horse Games, Gameloft România, Quantic Lab, Playtika, Super Hippo Games, Fortis Games și SuperPlay.

România are, în același timp, o comunitate de aproximativ 8,6 milioane de jucători, ceea ce plasează jocurile video printre cele mai răspândite forme de entertainment digital din țară.