13 jocuri românești vor fi dezvăluite în primul show al competiției Next Play Romania 2026

Next Play Romania, primul show național dedicat jocurilor video românești aflate în dezvoltare, începe vineri, 11 septembrie 2026, cu prezentarea celor 13 titluri care concurează pentru a putea trece în următoarea etapă în drumul către finală, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Echipele de dezvoltatori își vor prezenta proiectele în fața publicului și a celor 3 creatori de conținut implicați în competiție: Mădălin Adrian, Werty și BoboSpider.

Publicul este așteptat vineri, 11 septembrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube al lui Mădălin Adrian, pentru primul show.

La finalul serii, fiecare creator își va forma propria echipă, alegând câte 3 dintre cele 13 proiecte aflate la start, iar publicul va afla care sunt cele 9 jocuri care merg mai departe în competiție.

Fiecare dintre cele 13 echipe va avea doar 5 minute pentru a convinge. Dezvoltatorii vor prezenta trailerul jocului, echipa și ideea din spatele proiectului, dar și stadiul actual al dezvoltării. După fiecare pitch, Mădălin Adrian, Werty și BoboSpider vor reacționa live, iar la final, fiecare creator își va alege 3 jocuri și își va forma propria echipă pentru Next Play Romania.

Din acel moment, fiecare creator va susține cele trei jocuri alese și le va aduce în fața propriei comunități online, în timp ce dezvoltatorii vor continua să lucreze la proiecte și să răspundă provocărilor din etapele următoare.

Next Play Romania transformă procesul de dezvoltare a unui joc într-un show pe care publicul îl poate urmări pe parcursul a aproximativ 12 săptămâni. După etapa de prezentare, echipele vor documenta procesul de creație, iar publicul va avea ocazia să urmărească cum sunt implementate functionalități și conținut nou în jocuri. Pe parcurs, publicul va vota jocurile care merg mai departe, iar numărul acestora se va restrânge treptat până când va fi desemnat câștigătorul primei ediții.

Next Play Romania este organizat de Romanian Game Developers Association (RGDA), Nexus Gaming și DBO, cu sprijinul Băncii Transilvania. Show-ul își propune să aducă în prim-plan jocurile dezvoltate în România încă dinaintea lansării și să transforme procesul din spatele lor într-o experiență pe care publicul larg o poate urmări, înțelege și influența.