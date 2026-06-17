Achiziție în IT: Încă o firmă românească intră în grupul bulgar Sirma

Roweb, companie românească de software, parte a grupului bulgar Sirma, cumpără firma IT bucureșteană DynamiXRM, porivit unui comunicat transmis miercuri comunității antreprenoriale StartupCafe.

DynamiXRM este o firmă specializată în implementarea și dezvoltarea soluțiilor Microsoft Dynamics 365 CRM. Prin această tranzacție, Roweb își extinde capabilitățile în zona soluțiilor enterprise și își consolidează poziția ca furnizor de servicii complete de transformare digitală pentru companii din România și de pe piețele internaționale.

Achiziția marchează intrarea strategică a Roweb în ecosistemul Microsoft Dynamics și creează premisele dezvoltării unei noi linii de business dedicate soluțiilor CRM, automatizării proceselor și integrării sistemelor enterprise. Totodată, aceasta deschide oportunități suplimentare de dezvoltare pentru clienții existenți ai companiei și pentru organizațiile care utilizează tehnologii Microsoft în procesele lor de business.

„De-a lungul timpului, multe dintre proiectele dezvoltate de Roweb au avut la bază tehnologii Microsoft. Integrarea expertizei DynamiXRM ne permite să oferim clienților o gamă mai largă de servicii și să dezvoltăm proiecte cu un nivel și mai ridicat de integrare între aplicațiile de business, soluțiile CRM și platformele software personalizate. Este un pas firesc în evoluția companiei și în direcția consolidării prezenței noastre în zona soluțiilor enterprise”, a declarat Viorel Costea, CEO Roweb.

Fondată în 2015, DynamiXRM s-a specializat în implementarea și personalizarea soluțiilor Microsoft Dynamics 365 CRM și Microsoft Power Platform, dezvoltând proiecte pentru organizații din România și din alte piețe europene. Prin integrarea în cadrul Roweb, compania își va continua dezvoltarea beneficiind de acces la o echipă extinsă de specialiști și la un portofoliu mai larg de servicii software.

„Echipa Roweb ne-a impresionat încă de la primele proiecte în care am colaborat. Am descoperit aceeași preocupare pentru calitate, aceeași orientare către client și aceeași abordare pragmatică în dezvoltarea soluțiilor software. Intrarea în echipa Roweb reprezintă o oportunitate de a crește împreună și de a oferi clienților servicii mai complexe, construite pe expertiza combinată a celor două companii”, a declarat Cătălin Bizadea, Managing Partner DynamiXRM.

Pentru clienți, această extindere înseamnă acces la servicii integrate care combină implementarea Microsoft Dynamics 365 CRM cu dezvoltarea de aplicații software personalizate, platforme web și mobile, portaluri enterprise, soluții eCommerce și integrări complexe între sisteme.

Roweb este o companie românească de dezvoltare software fondată în 2004, cu peste 20 de ani de experiență în livrarea de soluții digitale pentru organizații din peste 30 de țări. Compania dezvoltă aplicații web și mobile, platforme eCommerce, portaluri enterprise și soluții software personalizate pentru industrii precum servicii financiare, retail, real estate, logistică, turism și sănătate.

În ultimii ani, Roweb și-a extins expertiza și în zona inteligenței artificiale, dezvoltând soluții care utilizează AI pentru automatizarea proceselor, analiză avansată de date, asistenți virtuali, optimizarea fluxurilor operaționale și integrarea modelelor AI în aplicații enterprise. Ca parte a Sirma Group, compania contribuie la dezvoltarea și implementarea de soluții AI destinate organizațiilor care urmăresc să își accelereze transformarea digitală și să crească eficiența operațională.

În anul 2025, Roweb a obținut venituri de aproape 37 de milioane de lei și profit de 5,6 milioane de lei, cu 95 de angajați proprii, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.

De partea cealaltă, DynamiXRM este o firmă specializată în implementarea, personalizarea și suportul soluțiilor Microsoft Dynamics 365 CRM și Microsoft Power Platform. Fondată în 2015, compania a dezvoltat proiecte pentru organizații din România, Republica Moldova, Belgia și Marea Britanie, oferind servicii de consultanță, dezvoltare și automatizare a proceselor de business.

În anul 2025, firma a avut venituri de 1,7 milioane de lei și profit de 280.000 de lei, cu 4 angajați proprii, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.