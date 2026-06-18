Abonamente Orange România de la 5 EUR/lună

Orange Romania anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, posibilitatea ca orice utilizator să își achiziționeze serviciile mobile sau să se porteze utilizând aplicația MyOrange, „100% digital, cu activare instantanee, și cu posibilitatea de activare a unui eSIM”.

Operatorul vine și cu o „ofertă exclusiv online, fără angajament, pornind de la 5 EUR/lună”.

Orange susține că noul flux digital simplifică accesul la serviciile sale și „accelerează procesul de schimbare a operatorului, iar acum totul se întâmplă direct din aplicația MyOrange, disponibilă pe iOS și Android”.

„Oricine poate deveni client Orange fără să meargă la magazin: îți aduci numărul din altă rețea, treci de pe cartelă pe abonament sau alegi un număr nou — simplu, rapid, direct de pe telefon. Iar dacă alegerea pare dificilă, Orange simplifică și această decizie: pachetele disponibile exclusiv online pot fi testate lună de lună, fără niciun angajament pe termen lung. Prețurile pornesc de la 5 EUR și includ 5G/5G+ în cea mai rapidă rețea mobilă din România, minute și SMS-uri naționale și în roaming SEE nelimitate, internet național și în SEE de la 10 GB, plus minute internaționale” - susține compania telecom.

„Ne-am dorit ca MyOrange App să fie locul în care un client poate face totul singur, în proprii lui termeni. Acum oricine poate testa rețeaua Orange o singură lună și poate decide apoi ce se potrivește cu nevoile sale. Activarea este instantanee, decizia este 100% a clientului și oferă flexibilitate digitală, răspunzând celor două ezitări cele mai des întâlnite la schimbarea operatorului: timpul pierdut cu procesul și teama de a rămâne blocat 24 de luni într-un plan care nu mai e potrivit”, a declarat Andreea Pătrașcu, Head of Digital la Orange Romania.

Odată activat serviciul, aplicația MyOrange devine „centrul de comandă” al întregii experiențe: clienții pot gestiona opțiunile și serviciile, accesa oferte dedicate de terminale, beneficia de asistență virtuală și se pot bucura de un ecosistem extins de beneficii — program de loializare, streaming Netflix și HBO Max cu discount, 3 luni gratuite de YouTube Premium și reducere de 50% la internet fix și TV pentru clienții noi.

Ofertele exclusiv online, flexibilitatea, prețurile competitive și simplificarea accesului la servicii reprezintă nevoile clienților de astăzi.

Compania spune că numai în România are peste 11 milioane de clienți și o cifră de afaceri anuală ce depășește 1,5 miliarde de euro. Firma oferă servicii de internet mobil, internet fix, TV și soluții IT&C prin Orange Business. Orange a realizat investiții de 4,7 miliarde de euro în România, în total, de când activează pe piața românească.