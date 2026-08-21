Abonamentul fără reclame YouTube Premium se scumpește în România. Prețurile actualizate

YouTube a scumpit abonamentul Premium, care permite utilizatorilor să vizioneze videoclipuri și să asculte muzică fără reclame și să le descarce pentru redare offline, potrivit Pagina de Media.

Abonamentul „Individual” costă acum 32 lei, de la 29 de lei, ultima majorare de prețuri din noiembrie 2024.

Prețurile YouTube Premium actualizate 2026

Individual - 32 lei​/lună (până acum a fost 29 lei/lună)

- 32 lei​/lună (până acum a fost 29 lei/lună) Family - 62 lei/lună (de la 55 lei/lună)

- 62 lei/lună (de la 55 lei/lună) Student - 20 lei/lună (de la 18 lei/lună)

Majorarea este justificată de companie prin nevoia de a continua dezvoltarea serviciului şi de a susţine creatorii şi artiştii care publică pe platformă.

Cea mai mare creștere de preț este, în continuare, pentru abonamentul Family, ce permite adăugarea a maximum 5 membri ai familiei (cu vârsta de minimum 13 ani) din locuință.

Recent, YouTube a anunțat și că dublează pragurile care trebuie atinse de creatorii noi de conținut ca să înceapă să poată monetiza prin platformă, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Noii YouTuberi vor avea nevoie de cel puțin 8.000 ore de vizionare strânse într-un an sau 20 milioane vizualizări Shorts în ultimele 90 de zile, comparativ cu pragurile actuale, de 4.000 ore de vizionare în ultimul an sau 10 milioane vizualizări Shorts.