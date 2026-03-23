8 din 10 companii la nivel global vor să crească investițiile în AI, dar 18% ajung să o valorifice pe deplin (studiu Accenture)

Deși 86% din companiile participante la un studiu Accenture vor să își crească investițiile în inteligență artificială, doar 18% reușesc să valorifice pe deplin această tehnologie și numai o treime au o strategie de talent aliniată cu obiectivele de AI, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Totodată, 43% dintre companii investesc în dezvoltarea competențelor angajaților, ceea ce evidențiază un decalaj major în ceea ce privește valoarea generată de AI, arată un studiu Accenture, la care au participat peste 1.320 de executivi C-level și 4.560 de angajați din 20 de industrii și 12 piețe.

Acest raport identifică un grup restrâns de organizații, „Talent Reinventors” (18%), care depășesc faza de experimentare și obțin impact măsurabil din AI. Aceste companii sunt de șapte ori mai predispuse să raporteze îmbunătățiri la nivel de cultură, de șase ori în experiența angajaților și de patru ori în adaptabilitatea forței de muncă, înregistrând totodată o creștere a veniturilor de 1,8% și a profitului de 1,4% în 2025.

Raportul evidențiază mai multe provocări critice care limitează valoarea inteligenței artificiale:

decalaj în strategia de talent: aproape 70% dintre organizații se bazează pe recrutare externă sau ad-hoc , doar 7% utilizează platforme interne de mobilitate bazate pe AI, iar 76% dintre angajați spun că nu au claritate asupra traseului profesional;

, doar 7% utilizează platforme interne de mobilitate bazate pe AI, iar 76% dintre angajați spun că nu au claritate asupra traseului profesional; pregătire insuficientă pentru AI: doar 25% dintre executivi spun că învățarea este integrată în fluxul de lucru , 36% dintre angajați primesc recomandări AI în timp real și numai, iar 19% consideră că au competențele necesare pentru a lucra cu AI;

, 36% dintre angajați primesc recomandări AI în timp real și numai, iar 19% consideră că au competențele necesare pentru a lucra cu AI; riscuri de burnout: 55% dintre angajați resimt suprasolicitare cognitivă, iar 49% sunt îngrijorați de pierderea locului de muncă.

În contrast, organizațiile „Talent Reinventors” sunt de 7,2 ori mai predispuse să prioritizeze mobilitatea internă bazată pe AI și de 16,5 ori mai capabile să utilizeze date dinamice despre competențe, facilitând tranziția angajaților către roluri relevante pentru viitor, spune Accenture.

„Dacă AI rămâne doar o investiție în tehnologie, fără o investiție reală în oameni, valoarea obținută va fi mult sub potențial. Diferența o fac companiile care își ajută angajații să înțeleagă și să folosească aceste instrumente în munca de zi cu zi. Vedem deja că organizațiile care pun oamenii în centrul acestei transformări sunt cele care cresc mai rapid și rămân competitive”, a declarat Raluca Burghelea, Country Managing Director al Accenture România.

Raportul definește șase caracteristici esențiale ale acestor organizații: claritate strategică, echipe inteligente asistate de AI, mobilitate a talentelor, co-învățare om-AI, leadership adaptativ și experiențe personalizate pentru angajați.

„Cele 18% dintre companii pe care le-am identificat drept Talent Reinventors reușesc să genereze valoare mai mare din AI prin redefinirea modului în care se desfășoară munca și cum oamenii își dezvoltă competențele alături de tehnologie. Această schimbare presupune o evoluție a leadershipului și integrarea învățării continue în întreaga organizație. Atunci când investițiile în tehnologie sunt dublate de investiții în oameni, organizațiile construiesc echipe mai implicate, dezvoltă competențe mai rapid și câștigă încrederea necesară pentru a naviga schimbările generate de AI”, a declarat Karalee Close, Global Lead, Talent & Organization, Accenture.

Studiul „Accenture Talent Reinventors: Delivering value with and for people” analizează modul în care organizațiile regândesc munca, leadershipul și strategiile de talent pentru a genera valoare în era AI și identifică practicile care diferențiază top 18% dintre companii, „Talent Reinventors”.

