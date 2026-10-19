Doar 5 firme românești din 100 folosesc inteligența artificială / Eveniment de lansare a FIT EDIH 2.0, în Brașov

În 2025, 20% dintre firmele din UE cu cel puțin 10 angajați foloseau tehnologii AI, iar România s-a clasat pe ultimul loc dintre țările din Uniune, cu 5,2% dintre firme care au adoptat tehnologia, conform Eurostat.

În acest context, Iceberg+ din Brașov anunță evenimentul de lansare al FIT EDIH 2.0 (Hub European de Inovare Digitală), numit TECH CONNECT x AI, care va avea loc la CATTIA Brașov, pe 10 noiembrie 2026, de la ora 10:00, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro. Înscrierile sunt gratuite și se fac AICI.

Evenimentul va conține 5 ateliere paralele, care vor prezenta studii de caz pentru integrarea inteligenței artificiale în organizații.

Doar una din douăzeci de firme românești folosește AI, față de una din cinci în media europeană, comparativ cu Polonia (8,4%) și Bulgaria (8,5%).

Cinci ateliere, cinci lumi diferite

Primăriile care testează AI

Brașovul construiește o replică digitală a orașului. Gabriela Vlad, directoarea Direcției Tehnologii Informaționale din Primăria Brașov, prezintă proiectul D.I.G.I.T.A.L., bazat pe AI și Digital Twin, și platforma VIRTUAL, dezvoltată împreună cu Făgărașul, cu asistenți AI pentru cetățeni, firme și funcționari.

La Sibiu, telefonul primăriei va fi preluat de un robot AI. Cristian Racz și Adela Vreja prezintă cele trei proiecte de digitalizare ale municipiului, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei. Cel mai ambițios prevede un asistent virtual AI prin care cetățenii și firmele vor putea interacționa cu administrația, un asistent AI intern pentru funcționari și un robot telefonic AI care va gestiona apelurile cetățenilor. Tot prin acest proiect, o serie de operațiuni din contabilitate, taxe și impozite sau registratură vor fi automatizate. „Sibiu Smart” automatizează comunicarea cu cetățenii și mediul de afaceri, iar DocManager urmărește digitalizarea completă a circulației documentelor între Primărie și serviciile subordonate.

Din Alba Iulia, Liviu Stanciu aduce trei piloți: un funcționar public virtual cu 19 procese automatizate, servicii fără hârtie disponibile non-stop și camere de trafic care detectează singure accidentele și ambuteiajele în 12 localități.

Sănătate: de la radiografii la telefonul de la recepție

Ștefan Iarca conduce Rayscape, compania din Timișoara ale cărei soluții AI pentru analiza radiografiilor și a CT-urilor pulmonare sunt folosite în peste 20 de țări. Aaron Balasz și Roland Mureșan (Katti.ai) arată cum un agent vocal preia apelurile pe care cabinetele și saloanele le pierd zilnic. Cristi Goia (Callio) vorbește despre cum poate AI-ul să scoată munca administrativă din clinici, ca să rămână mai mult timp pentru pacienți.

Educație: profesorii și AI-ul

Ana Stamatescu, fondatoarea Asociației Krontechies, a creat în 2023 primul curs online gratuit de introducere în AI pentru profesorii din preuniversitar vorbitori de limba română. De doi ani este expertă în AI în educație în cadrul European Digital Education Hub, inițiativă a Comisiei Europene. Anul acesta a pilotat în România Playlab.ai, un instrument construit de ingineri MIT.

Gaming: unde creativitatea întâlnește algoritmul

Mihai Sfrijan coordonează studiourile Amber, cel mai mare studio independent de jocuri video din România, cu echipe din California până în Mexic. Diana Dragomir (Gamify Growth) conduce un studio care trece de la prototip la produs AI în 48 de ore.

Clean Tech: plastic văzut din satelit

Alin Olteanu, cofondator Recycllux, prezintă o platformă care identifică plasticul din mare cu imagini satelitare și AI, apoi coordonează recuperarea lui prin pescari și ONG-uri locale.

„Suntem pe ultimul loc în Europa la adopția inteligenței artificiale, dar asta înseamnă și că cine se mișcă acum are un avans real. N-am vrut prezentări despre ce ar putea face inteligența artificială, ci oameni care au lucrat deja cu ea și care ne vor spune deschis ce a mers și ce nu”, spune Raluca Gîrbacea, manager de proiect FIT EDIH 2.0.

Programul include keynote-uri susținute de Adrian Georgescu, Senior Sales Director la UiPath, și Nell Watson, președinta European Responsible AI Office și una dintre cele mai cunoscute voci internaționale în etica AI.

Urmează o sesiune despre bani europeni pentru inovare, cu reprezentanți ai rețelei EIT, Enterprise Europe Network, InnoEnergy și Asternova Centru.

Ziua se încheie cu prima întâlnire AI Collective Brașov, unde Victor Rotariu, fondatorul aplicației Pedala Defensivă, povestește cum și-a construit startup-ul cu ajutorul AI.

FIT EDIH 2.0 – Accelerating AI-Driven Digital Transformation in Romania's Centru Region sprijină IMM-urile și organizațiile publice din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și București-Ilfov să adopte inteligența artificială, prin testare înainte de investiție, formare, acces la finanțare și conectare în ecosistemul de inovare. Proiectul este coordonat de ICEBERG PLUS SRL (Iceberg+) și cofinanțat de Uniunea Europeană prin PoCIDIF 2021–2027 și Programul Europa Digitală. Cod MySMIS: 365874.