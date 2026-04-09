120 de eleve din Cluj și Sălaj au participat la un program pilot dedicat fetelor interesate de tehnologie, derulat de ADR Nord-Vest

În ultimele două săptămâni, 120 de eleve de gimnaziu și liceu din județele Cluj și Sălaj au participat la ateliere de robotică, creație digitală și inteligență artificială, parte dintr-un program pilot derulat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Activitățile s-au desfășurat în perioada 24 martie – 2 aprilie 2026, la Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC) din Cluj-Napoca.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a lansat, în premieră în România, programul pilot RoboTech Girls in Transylvania, o inițiativă care își propune să crească interesul tinerelor pentru domeniile tehnice și digitale.

Elevele, însoțite de profesori, provin din școli teoretice, pedagogice și tehnice, din mediul urban și rural, din Zalău, Cluj-Napoca, Dej, Huedin, Baciu și Jucu de Sus. Pe lângă activitățile practice, programul include și sesiuni de mentorat în carieră, care le ajută să descopere oportunitățile pe care tehnologia le poate oferi în viitor.

Programul continuă în 23 aprilie 2026, când va avea loc Ziua RoboTech Girls, organizată la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Cu această ocazie, participantele vor vizita opt laboratoare ale Facultății de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției, vor discuta cu studente care au ales un parcurs educațional tehnic și vor asculta experiențele unor femei cu cariere în domeniul tehnologiei, din cadrul Women in Tech Cluj și EVOZON. De asemenea, vor avea loc întâlniri cu reprezentanți ai unor inițiative educaționale precum Descoperă-ți Pasiunea în IT (DpIT) și Nație prin Educație.

RoboTech Girls in Transylvania este implementat de ADR Nord-Vest în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare a Regiunii Grand-Est din Strasbourg (Franța), în colaborare cu Inspectoratele Școlare Cluj și Sălaj, Cluj Innovation Park, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Asociația Mentorconsult și Impuls Network.

Inițiativa pornește de la o bună practică din Franța și a fost adaptată în regiune în cadrul proiectului european DEBUTING – Dezvoltarea afacerilor prin incluziune și egalitate de gen, finanțat prin programul Interreg Europe. Prin astfel de proiecte de cooperare, ideile care funcționează în alte regiuni europene pot fi aduse și adaptate pentru comunitățile locale.