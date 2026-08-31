Webinar gratuit: Adrian Panait, director general adjunct în Ministerul Economiei, vine, joi, la StartupCafe, cu informații pentru accesarea finanțării SME Eco-Tech 2026

Adrian Panait, director general adjunct al Direcţiei Generale Antreprenoriat și Finanțări pentru IMM (DGAFIMM) din cadrul Ministerului Economiei, care gestionează programul SME Eco-Tech 2026, vine la StartupCafe.ro, la webinarul nostru gratuit, programt joi, de la ora 16.00, pentru a oferi informații utile antreprenorilor interesați să acceseze fondurile elvețiene pentru IMM-urile românești.

Joi, 3 septembrie 2026, de la ora 16.00, avem WEBINAR, live video pe canalele StartupCafe de YouTube și Facebook: programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, o șansă rară la finanțare pentru firmele românești din comerț și din alte domenii, precum și pentru microîntreprinderi, după ultimele modificări ale schemei de ajutoare de la Ministerul Economiei.

Înscrie-te și la evenimentul de pe Facebook

Adrian Panait, director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, ne-a confirmat că va participa, în studioul StartupCafe, la webinarul nostru privind această linie de finanțare. El va aduce perspectiva organizatorului programului SME Eco-Tech și va răspunde la întrebările antreprenorilor interesați de finanțare.

Directorul general adjunct Panait, unul dintre coordonatorii programului de finanțare, va veni cu informații și clarificări „la prima mână”.

De asemenea, consultantul Răzvan Gălățan, din cadrul firmei Goodwill Consulting, va particopa de la distanță la webinarul StartupCafe, în legătură directă, de la Cluj-Napoca. Și el ne va ajuta cu explicații și răspunsuri utile pentru antreprenorii care vor să acceseze finanțarea SME Eco-Tech 2026.

Toți cei interesați pot să adreseze întrebări privind programul SME Eco-Tech prin mesaje pe Facebook Messenger, pe pagina StartupCafe de Facebook, precum și sub formă de comentarii pe Facebook și YouTube, în timpul webinarului, dar și înainte de webinar. Vom încerca să colectăm toate întrebările voastre, de pe multiple canale.

Așteptăm întrebări legate de:

Condițiile de eligibilitate a solicitanților

Eligibilitatea Cheltuielilor

Mecanism de plată

Alte chestiuni care privesc accesarea programului SME Eco-Tech

O șansă rară la finanțare pentru firme mai greu finanțabile în alte condiții

Reamintim că programul SME Eco-Tech are, în acest moment, sesiunea de înscrieri la finanțare deschisă până pe 24 septembrie 2026, deci suntem pe ultima sută de metri cu această oportunitate de finanțare IMM.

Ministerul Economiei, care gestionează schema de sprijin IMM, a introdus o serie întreagă de înlesniri, astfel încât mai multe categorii de firme românești să poată accesa finanțarea:

Antreprenorii români din sectoarele serviciilor și comerțului pot și ei să acceseze ajutorul, alături de firmele din producție. Microîntreprinderile (până la 9 salariați) au fost introduse la finanțare, alături de firmele mici și mijlocii. A fost eliminat și un plafon de 2 milioane de lei (cifră de afaceri), pentru firmele care vor să acceseze fondurile elvețiene. Astfel, în acest moment, și firmele care la data de 31 decembrie 2024 aveau cifra de afaceri sub 2 milioane de lei pot să acceseze finanțarea.

Accesul la finanțarea SME Eco-Tech se face pe principiul „primul venit-primul servit”, iar sesiunea de înscrieri e programată să se finalizeze pe 24 septembrie 2026.

Sprijinul financiar acordat unei firme este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.