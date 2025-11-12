Vot final pentru Legea Nordis: Procentul maxim pe care dezvoltatorul imobiliar îl poate solicita ca avans

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul „Legii Nordis”, cu impact în afacerile din sectorul imobiliar, fiind prevăzut procentul maxim din preţul total pe care dezvoltatorii imobiliari îl vor mai putea solicita ca avans este limitat în funcţie de stadiul construcţiei, relatează News.ro.

Astfel, plafonul procentual pe care un dezvoltator imobiliar îl va putea solicita ca avans din preț va fi:

15% la încheierea promisiunii de vânzare/promisiunii de cumpărare/promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare,

25% la finalizarea structurii de rezistenţă,

25% la finalizarea lucrărilor de instalaţii.

O altă modificare este că avansul va merge într-un cont distinct al dezvoltatorului imobiliar, putând fi cheltuit de acesta numai în scopul dezvoltării imobiliare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, precum şi pentru completarea art.26 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, intervenţiile legislative având ca scop limitarea sumelor pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare/promisiunii de cumpărare/promisiunii bilaterale de vânzare - cumpărare.

„Cea mai importantă noutate e că dacă în forma Senatului dezvoltatorii imobiliari putea percepe un avans de până la 70%, în formula adoptată de noi la Camera Deputaţilor, pe cele trei etape, taxă de rezervare, structură de rezistenţă şi instalaţii, avansul este de 50%, deci, practic, o măsură care vine în beneficiul celui care cumpără de bună credinţă, dar şi al dezvoltatorului care ştie exact ce procent poate încasa ca avans şi are anumită predictibilitate”, a declarat deputatul PNL Florin Roman, unul dintre iniţiatorii legii, în plen.

El a mai spus că a doua chestiune importantă din proiect este că, deşi acest avans merge într-un cont distinct al dezvoltatorului imobiliar, nu se va mai putea proceda ca înainte, adică să iei banii de la cetăţeani ca să-i faci un apartament şi să financezi, practic, construcţia unui alt imobil”.

„Totodată, foarte important, aceşti bani vor fi cheltuiţi doar cu semnatura dirigintelui de şantier, el va da bun de plată şi, practic, există un dublu control asupra acestei măsuri”, a explicat Roman.

Florin Roman a mai anunţat că notarea în autorizaţia de construire pentru fiecare apartament nu va mai permite niciunui dezvoltator să obţină o autorizaţie pentru un anumit număr de apartamente şi, „în fapt, prin recompartimentări sau alte tertipuri, să vândă un număr mai mare de apartamente”.