VIDEO Trei startup-uri premiate cu 50.000 EUR, în total, la competiția Supernova All-Stars din Berlin

Un startup care combină mai multe soluții de AI sub un singur API, o firmă care reduce costurile de energie din diferite industrii și o platformă AI de digitalizare a industriei maritime au câștigat marile premii ale competiției de pitch-uri Supernova All-Stars, parte a evenimentului GITEX AI EUROPE 2026, care a avut loc în ultima zi a evenimentului, pe 1 iulie, la Berlin.

Câștigătorii au fost aleși dintr-un total de 10 finaliști în urma unor pitch-uri de câte 2 minute maxim fiecare în fața juriului, urmate de 3 minute de întrebări.

Foto: Răzvan Tătaru / StartupCafe.ro

Câștigătorii SuperNova All-Stars 2026

Locul 1 – 25.000 EUR finanțare – Eden AI (Franța): startup care combină mai multe soluții de inteligență artificială într-o singură interfață de programare (API), cu tot cu instrumente de comparare pentru alegerea celor mai bune soluții în funcție de nevoi;

Locul II – 15.000 EUR finanțare – Tinental (Italia): firma dezvoltă un dispozitiv de tip IoT (Internet of Things) care măsoară și optimizează în mod autonom consumul de energie în companiile industriale, promițând o scădere de până la 60%;

Locul III – 10.000 EUR finanțare – MarinaChain (Coreea de Sud): startup-ul răspunde dificultăților de procesare a datelor transporturilor maritime printr-o platformă AI.

VIZIONEAZĂ pitch-urile câștigătoare mai jos:

Pe lângă aceste premii, s-a acordat și un premiu special, care a constat în a trimite unul din startup-urile prezente la eveniment direct la Expand North Star de la GITEX Dubai 2026, care a fost câștigat de startup-ul Kasqade din Belgia, dezvoltator de inteligență artificială video pentru camerele din fabrici.

GITEX AI EUROPE a fost organizat de inD, noua societate mixtă formată între Dubai World Trade Centre și Informa, și organizatorul global al GITEX, cea mai mare rețea de evenimente tehnologice și de inteligență artificială din lume. Evenimentul anual de două zile este susținut de Departamentul pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice al Senatului din Berlin și de Berlin Partner for Business and Technology.

Evenimentul a reunit peste 800 de întreprinderi și startup-uri, 280 de vorbitori și 600 de investitori cu 1.000 miliarde dolari în active administrate, anunțuri strategice, parteneriate transfrontaliere și discuții la nivel înalt care acoperă domenii precum inteligența artificială, cloud computing, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, infrastructura digitală și investițiile de capital de risc.