OpenAI înlătură limita de utilizare pentru conversațiile text cu inteligența artificială ChatGPT

OpenAI a anunțat că elimină limitele pentru conversațiile bazate pe text pentru toți utilizatorii de ChatGPT, în același timp cu schimbarea modelului disponibil în mod implicit, potrivit TechCrunch.

Modelul de inteligență artificială GPT-5.6 Luna va înlocui 5.5 pentru toate conturile, inclusiv utilizatorii care folosesc chatbot-ul gratuit și abonații ChatGPT Go.

Aceeași utilizatori vor primi, de asemenea, un nou buton „Think”, care le permite să selecteze o putere de raționament mai mare pentru întrebări complexe. OpenAI a spus că vor exista în continuare limite separate pentru generarea fișierelor, imaginilor, vocii și imaginilor.

Utilizatorii care plătesc Plus și Pro au acces la un model GPT-5.6 Sol îmbunătățit, care este mai potrivit pentru sarcini rapide precum întrebări, cercetare web, sfaturi, planificare, scriere și luarea de decizii, și un mod diferit de a personaliza nivelul de raționament în oferirea răspunsurilor.

Noul GPT-5.6 Sol este disponibil acum utilizatorilor abonați la Plus și Pro, pe când actualizarea tuturor conturilor la GPT-5.6 Luna se va desfășura săptămâna aceasta, iar limita va fi înlăturată de săptămâna viitoare.

Este important de menționat că noul model Sol este diferit de cel dedicat codării și cel pentru muncă și că acelea nu vor fi schimbate, ca parte a actualizării.