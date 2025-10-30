„Nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe Airbnb apartamentul. Pentru o altă categorie n-o să închid ochii” – ministrul Turismului, Radu Miruță 

Ministrul Turismului, Radu Miruță (USR), consideră că românii care câștigă bani din închirierea camerelor din locuință, pe termen scurt, trebuie să plătească taxe, dar să nu fie obligați să se autorizeze din punct de vedere turistic, însă operatorii care administrează sute de apartamente în regim hotelier trebuie supuși acelorași reguli ca hotelurile, folosindu-se date de la Airbnb, Booking și alte platforme de închirieri.

„Trebuie să plătească și ei taxe pentru banii pe care îi câștigă, dar din punctul meu de vedere nu trebuie autorizați cei care își închiriază dormitorul, că pleacă două săptămâni în vacanță. Deci eu nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe Airbnb apartamentul, disponibil două săptămâni. Mulți zic: dom'le, du-te și verifică-i dacă îndeplinesc condițiile de cazare!” - a spus Miruță, într-un video interviu acordat StartupCafe.ro.

El crede că recenziile și calificativele date de utilizatori pe platforme ca Airbnb sau Booking sunt suficiente în cazul locuințelor scoase la închiriere pe termen scurt și nu e nevoie de controale de la Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„Nu inventez eu apa caldă. Există acel feedback, acele calificative care se dau pe platformă și care valorează mai mult decât toate controalele pe care poate face ministerul. Ce să facă ministerul?! Să plece colegii mei inspectori pe scări de bloc, să sune la interfon și să vadă dacă e praf pe frigider sau nu?! Dacă e praf pe frigider nu mai vine lumea. Și pune ăla un feedback negativ și nu mai vine în veci acolo” - a mai spus Radu Miruță, pentru StartupCafe.ro.

În schimb, el consideră că operatorii care administrează sute de apartamenmte închiriate în regim hotelier prin intermediul platformelor online trebuie controlați și supuși acelorași autorizări ca și în cazul hotelurilor.

„Pe de altă parte, există o altă categorie pentru care nu o să închid ochii. Nu e vorba de cei care își închizează propriul apartament, ci, în general pe litoral, pe Valea Prahovei, sunt câte unii care gestionează - agenții intermediare - câte 200 de apartamente. Ai apartamentul tău la mare, îl dai unei agenții care îl închiriază, îți dă ție 60% din bani și 40% e comision. Sunt multe astfel de cazuri. Cine are 200 de apartamente are o armată de oameni și e cât un hotel. Ăia trebuie să aibă același regim cum au și hotelurile pentru că altfel concurența e neloială” - a afirmat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în interviul pentru StartupCafe.ro.

Pentru aceste proceduri, Miruță consideră că trebuie forțate platformele online să dea statului date amănunțite.

„Mi s-a spus că nu știm câți sunt cei care fac asta pe Booking. Ba pardon, eu sunt inginer software. Avem toți aplicații din astea. Îți vezi istoric de când ai făcut cont. Cei de la Booking pot fi forțați să exporte toate aceste cazuri care sunt milimetric identificabile. Să plătească taxe. Cei care fac la numere mari să se supună acelorași reglementări ca hotelurile în sine, cei care închiriază locuința lor în regim personal, doar să plătească taxe, adică să nu mai fie și autorizați de Ministerul Turismului. Asta e filosofia mea” - a mai spus ministrul Miruță, pentru StartupCafe.ro.