„Valoarea pe care o are AI-ul fără a merge mai departe și a face o acțiune este zero”. Un fondator român de startup mizează pe agenți pentru comerț online

Majoritatea companiilor de miliarde de dolari nu scot cu adevărat inteligență din date, consideră Cristi Movilă, fondatorul startup-ului OptiComm.AI, care dezvoltă o platformă de „sales intelligence” ce conține, de puțin timp, și o componentă de agenți AI care pot îndeplini diferite sarcini. Președintele ARMO (Asociația Română a Magazinelor Online) a spus la podcastul „AI Business, AI Parte” că inteligența artificială care oferă doar informații și nu acționează în rezolvarea situațiilor nu are nicio valoare.

Povestea OptiComm.AI a început acum un an și câteva luni, atunci când Cristi Movilă, care a trecut prin companii foarte mari, a învățat că multe din acestea nu scot informații relevante din datele la care au acces.

„Și atunci noi am zis ok, luăm datele companiilor respective cu care urma să lucrăm, mai adăugăm și alte informații externe care influențează comportamentul clienților lor sau influențează business-ul companiilor respective. După tot mixul ăsta, să zicem, într-un fel de black box, îl umplem și mai adăugăm machine learning, deep learning și tragem cu ochiul în viitor, adică încercăm să ne dăm seama ce ar face clienții lor, care e următoarea comandă a clienților, care e următoarea acțiune, dacă vor pleca sau nu, ce clienți am pierdut, ce comenzi n-au mai venit și așa mai departe” – Cristi Movilă.

Prima parte din startup, de motor de predicție, a fost completată, mai apoi, de partea de platformă de „sales intelligence”, unde informația era pusă în context de afacere, și de platforma de agenți de inteligență artificială, lansată acum o săptămână.

„Ne-am dat seama că având doar inteligența fără acțiune, e literalmente nimic, adică valoarea pe care o are inteligența fără a merge mai departe și a face o acțiune, e zero”, a spus Cristi la podcast.

Fondatorul startup-ului afirmă că în piață este un mare „hype” legat de inteligență artificială, „Toată lumea vrea să testeze tool-uri de AI; toată lumea vrea AI”. El spune că oamenii de afaceri au trecut de la a vedea ce pot face cu inteligența în cadrul companiilor la testarea efectivă a AI-ului direct în procesele lor.

Provocări în materie de tehnologie și business

Pe partea de dezvoltare a soluțiilor AI, Cristi Movilă a afirmat că o provocare des întâlnită este calitatea datelor clienților săi, care devine din ce în ce mai greu de gestionat cu cât este mai mare compania, care poate avea date în multe sisteme, implementate de mult timp. În același timp, antreprenorul spune că startup-ul trebuie să înțeleagă și ce date influențează comportamentul clienților afacerilor care parteneriază cu ei:

„Lucrăm cu un distribuitor mare din zona de Horeca care are clienți în Horeca. Ce date influențează comportamentul clienților din Horeca - restaurante, cafenele, hoteluri și așa mai departe? Păi, nu știu, vremea, numărul de turiști, numărul de zboruri, evenimentele locale, inflație, șomaj, natalitate, mortalitate, indicele de consum, puterea de cumpărare, salariul minim, salariul mediu dintr-o anumită zonă, mișcarea populației, câți oameni au venit în București sau în anumite zone urbane, câți oameni au plecat sau s-au întors din afară înapoi în România. Toate lucrurile astea influențează într-o măsură mai mică sau mai mare și atunci trebuie să fii foarte atent unde îți concentrezi atenția pentru că poți să intri literalmente într-un rabbit hole în care pare că toate lucrurile astea influențează într-un fel sau altul; când efectiv pui în aplicare, îți dai seama că sunt mai puține sau sunt alte lucruri care au influențat comportamentul clienților.”

De cealaltă parte, a dezvoltării afacerii, Movilă a spus că startup-ul are foarte multe cereri de la clienți care pot „defocusa”, „pentru că vor și ei să înțeleagă, vor și ei să știe ce se întâmplă, vor și ei să știe cam ce faci tu, vor să te țină călduți, nu vor nici să implementeze, nici să renunțe, nici să-ți dea un răspuns, nici să facă ceva”.

El a afirmat că OptiComm.AI înțelege „de cele mai multe ori” mai multe despre afacerea companiilor partenere decât ei sau lucruri complet diferite pe care încă nu le-au înțeles afaceriștii care se ocupă de anumite firme.

Mulți vor să ofere „marea cu sarea”, puține companii înțeleg că pot testa puțin cu puțin cu AI

Cristi este de părere că un aspect „overrated”, supraestimat, în zona de AI este promisiunea unor firme de a rezolva tot cu un click. Ce este adevărat, în schimb, este să dai un click și să faci o schimbare foarte mică, „1% în fiecare zi”.

Fondatorul a spus că un lucru foarte „underrated”, subestimat, este că puține companii înțeleg că pot testa ceva foarte rapid cu tehnologia asta. Movilă a exemplificat prin demo-ul pe care-l oferă OptiComm.AI care lasă doritorii să dezvolte și să testeze un agent AI bazat pe site-ul lor în câteva minute.

Magazinele online din România se confruntă cu o „concurență neloială” din partea platformelor de shopping din Asia, lucru care împinge comercianții români să adopte tehnologii noi, a mai afirmat Cristi Movilă la podcastul „AI Business, AI Parte”:

„Nu prea avem cum să ne batem cu niște magazine foarte mari sau cu niște business-uri cu resurse semi-nelimitate dacă nu devenim creativi. Și atunci, cum există vorba asta din popor, „nevoia ne învață”, ne învață nevoia și din perspectiva asta, a AI-ului. Mai ales acum, când în sectorul ăsta de e-commerce, în tot mediul, să zic, de digital, există o presiune foarte mare pe care o pun platformele din Asia.”

