Unicornul ceh care deține în România Sezamo lansează integrarea cu platforma de inteligență artificială ChatGPT

„Unicornul” ceh de comerț online Rohlik, compania-mamă a Sezamo, lansează o aplicație de produse alimentare în ChatGPT, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Aplicația ajută oamenii să caute produse, să descopere rețete, să creeze și să modifice coșul de cumpărături și să își gestioneze comenzile printr-o conversație naturală.

Lansarea reprezintă un nou pas în strategia Grupului Rohlik de a redefini experiența cumpărăturilor alimentare cu ajutorul inteligenței artificiale. Compania dezvoltă de mai mulți ani propriile tehnologii și le transformă în soluții practice, care economisesc timp și simplifică viața de zi cu zi a clienților.

„Inteligența artificială schimbă fundamental modul în care oamenii interacționează cu tehnologia. La Sezamo credem că și experiența cumpărăturilor alimentare trebuie să evolueze în același ritm. Ambiția Grupului Rohlik este să fie primul retailer alimentar din Europa construit în jurul inteligenței artificiale, nu să reacționeze la tendințe, ci să le creeze. Lansarea uneia dintre primele aplicații oficiale de produse alimentare pentru ChatGPT din Europa demonstrează această viziune și reprezintă încă un pas către cea mai avansată experiență de cumpărături alimentare de pe piață”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo România.

Prin integrarea în ChatGPT, Sezamo este prezent acolo unde milioane de oameni folosesc deja inteligența artificială în activitățile lor de zi cu zi. Oamenii pot interacționa cu supermarketul online exact cum ar discuta cu un consultant personal pentru cumpărături, atât de pe desktop, cât și de pe telefonul mobil.

Aplicația poate fi accesată din platforma de inteligență artificială, unde clienții se autentifică în contul lor Sezamo printr-o conexiune securizată. Odată conectați, pot gestiona cumpărăturile printr-o conversație obișnuită, fără să mai navigheze prin categorii sau meniuri.

Utilizatorii pot solicita, de exemplu, ingredientele necesare pentru o rețetă de carbonara, pot cere recomandarea unui ulei de măsline extravirgin într-un anumit buget, pot planifica meniul pentru întreaga săptămână sau pot identifica produsele dintr-o listă de cumpărături scrisă de mână.

De asemenea, pot crea și modifica coșul de cumpărături, administra listele de cumpărături, repeta comenzile anterioare, descoperi produse aflate la promoție, adaptate preferințelor lor alimentare, sau solicita asistență pentru comenzile existente.

ChatGPT identifică produsele disponibile în oferta Sezamo, construiește automat coșul de cumpărături și îl actualizează în funcție de solicitările utilizatorului. După finalizarea acestuia, clientul este redirecționat către Sezamo, unde poate verifica produsele, selecta intervalul de livrare și finaliza comanda în mod obișnuit.

Aplicația este susținută de infrastructura proprie de inteligență artificială dezvoltată de Grupul Rohlik. Dincolo de integrarea cu ChatGPT, compania a dezvoltat și operează propriul server bazat pe Model Context Protocol (MCP), un standard deschis care permite conectarea serviciilor Sezamo și la alți asistenți și agenți AI compatibili.

„Nu am așteptat ca inteligența artificială să transforme retailul alimentar. Am construit chiar noi infrastructura necesară. Serverul nostru MCP permite conectarea Sezamo nu doar la ChatGPT, ci și la alte instrumente AI pe care clienții le folosesc deja. Este o dovadă a importanței pe care o acordăm inovației tehnologice și angajamentului nostru de a construi viitorul cumpărăturilor alimentare”, a adăugat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo România.

Pe lângă integrarea cu ChatGPT, compania cehă prezentă și în România lucrează la MAIA, propriul asistent AI de cumpărături și pilonul central al strategiei sale de inteligență artificială.

Compania Rohlik (cuvânt care înseamnă croissant sau corn în limba cehă) a fost fondată în anul 2014, la Praga, de către antreprenorul Tomáš Čupr. Platforma a atins statutul de unicorn în anul 2021, când a fost evaluată la peste 1 miliard EUR după o investiție de 100 de milioane EUR de la fondul american Index Ventures.

Supermarketul online activează în Cehia (Rohlik.cz), Ungaria (Kifli.hu), Austria (Gurkerl.at), Germania (Knuspr.de) și România (Sezamo.ro). În România, Rohlik a intrat în anul 2022, pe firma Covrig Crocant SRL, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. În anul 2025, firma a avut, în România, venituri totale de 88,18 milioane de lei și a terminat anul cu pierderi de 12,44 milioane de lei, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.