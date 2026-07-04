Unde câștigi cel mai bine din chirii: Top orașe românești la randamente

Bucureștiul ocupă primul loc în România din perspectiva randamentului anual estimat al investiţiilor rezidenţiale, cu un randament al chiriilor de până la aproximativ 7%, potrivit unei analize citate de News.ro.

Studiul realizat de imo360, platforma de analiză imobiliară dezvoltată de VIB Imobiliare, evaluează randamentul investițiilor în imobiliare, ținând cont de prețurile pe care le suportă proprietarul-investitor la cumpărare și valoarea chiriei pe care o poate primi de la chiriași.

TOP randamente la locuințe închiriate, pe orașe

București (7,14%) Ploieşti (6,72%) Galaţi (6,58%) Bacău (6,14%) Constanţa (5,58%) Cluj-Napoca (3,94%)

„Cluj-Napoca, deşi este cea mai scumpă piaţă rezidenţială din ţară, înregistrează cel mai redus randament dintre oraşele analizate, de doar 3,94%. Practic, cea mai scumpă piaţă rezidenţială din România este şi cea cu cel mai redus randament din eşantionul analizat, în timp ce oraşele cu preţuri moderate oferă, în multe cazuri, venituri mai atractive din închiriere”, se arată într-un studiu realizat de imo360.

Datele raportului sugerează existenţa a două tipologii distincte de pieţe. Pe de o parte, unele sunt orientate preponderent către aprecierea valorii proprietăţilor, dar şi altele în care investiţiile sunt susţinute în principal de veniturile generate din chirii.

„În ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre creşterea preţurilor, însă datele arată că diferenţele dintre oraşe sunt din ce în ce mai importante. O analiză bazată exclusiv pe preţ nu mai este suficientă. Investitorii şi cumpărătorii trebuie să înţeleagă şi dinamica locală, lichiditatea sau randamentele pe care le poate genera fiecare piaţă în parte”, spune Adrian Ciocoiu, CEO imo360.

Apartamentele de 2 camere, în top

Claudia Negru, owner al companiei imobiliare The List Estates, spune şi ea că randamentul la chirii depinde foarte mult de locaţie, de preţul de achiziţie, de dotările locuinţei şi de profilul chiriaşului vizat.

„În cazul locuinţelor noi, bine poziţionate şi corect mobilate, randamentul poate ajunge în jur de 5-6%, însă nu putem generaliza, pentru că fiecare proprietate trebuie analizată separat”, a declarat pentru News.ro Claudia Negru.

În Bucureşti, închirierile merg bine în zonele cu universităţi, în zonele centrale şi semicentrale, dar şi în nordul oraşului, acolo unde există o densitate mare de birouri şi angajaţi. Cele mai căutate rămân apartamentele de 2 camere, pentru că au un echilibru bun între buget, suprafaţă şi cerere.

La rândul ei, Oana Popescu, Head of Residential, Crosspoint Real Estate, precizează că Bucureştiul rămâne liderul randamentelor din piaţa rezidenţială. Zonele cu cele mai atractive randamente sunt Aviaţiei, Expoziţiei, Grozăveşti şi Cotroceni, cartiere cu cerere constantă din partea chiriaşilor şi cu o infrastructură bine dezvoltată.

În afara Bucureştiului, oraşe precum Braşov, Craiova, Iaşi şi Timişoara înregistrează randamente competitive, apropiate de cele ale Capitalei, şi reprezintă alternative tot mai căutate de investitorii care urmăresc diversificarea portofoliului imobiliar, mai menţionează Oana Popescu.

Noul val de creştere

Deşi atenţia pieţei se concentrează, de regulă, asupra Clujului şi Bucureştiului, cele mai mari creşteri de preţ la vânzarea de locuinţe din ultimii doi ani au fost înregistrate în oraşe regionale, cu exemple precum Târgu Mureş, Piteşti şi Craiova, se arată în studiul realizat de imo360.

Astfel, Târgu Mureş ocupă primul loc, cu o creştere cumulată de 32,4%, urmat de Piteşti (31,6%), Arad (30,6%), Constanţa (29,1%), Oradea şi Craiova (26,4%).

În schimb, Cluj-Napoca, deşi rămâne cea mai scumpă piaţă rezidenţială din România, a înregistrat o creştere totală de 15,2% în aceeaşi perioadă şi doar 2,2% în ultimele 12 luni, ceea ce indică o temperare vizibilă a ritmului de creştere.

Analiza evidenţiază şi oraşe care au evoluat constant în ultimii doi ani. Iaşi şi Braşov au continuat să crească într-un ritm echilibrat, în timp ce Craiova şi Piteşti şi-au accelerat ritmul de creştere în ultimul an, sugerând un interes tot mai ridicat pentru aceste pieţe.

Bucureştiul, cea mai lichidă piaţă rezidenţială din România

Din perspectiva volumului de ofertă, Bucureştiul rămâne de departe cea mai mare piaţă imobiliară din România, cu peste 20.000 de anunţuri active, de aproximativ trei ori mai multe decât Cluj-Napoca, oraş aflat pe locul al doilea. Urmează Iaşi, Timişoara şi Braşov, fiecare cu peste 4.000 de proprietăţi disponibile la vânzare.

Volumul ridicat al ofertei transformă Capitala în cea mai lichidă piaţă rezidenţială din România, oferind investitorilor şi cumpărătorilor un grad mai ridicat de predictibilitate şi o activitate de tranzacţionare superioară celorlalte oraşe analizate.

„În România există tendinţa de a compara oraşele exclusiv prin prisma preţului pe metru pătrat. În realitate, o decizie imobiliară informată presupune analiza simultană a mai multor indicatori: preţ, randament, ritm de creştere, lichiditate şi raport dintre cerere şi ofertă”, afirmă Adrian Ciocoiu, CEO imo360.

Cluj-Napoca, cea mai scumpă piaţă

Clasamentul preţurilor medii de vânzare este condus de Cluj-Napoca, unde metrul pătrat a ajuns la 3.048 euro. Pe următoarele locuri se află Braşov (2.186 euro/mp), Craiova (2.041 euro/mp),Bucureşti (2.018 euro/mp) şi Constanţa (1.936 euro/mp). La polul opus se află Bacău, Arad şi Ploieşti, unde preţurile rămân sub pragul de 1.300 euro/mp, potrivit studiului realizat de platforma de analiză imobiliară imo360.

Piaţa rezidenţială din România este tot mai fragmentată. Astăzi, cumpărătorii şi investitorii operează în pieţe locale cu dinamici foarte diferite, influenţate de factori economici, demografici şi de dezvoltare urbană specifici fiecărui oraş.

Cercetarea analizează peste 60.000 de anunţuri active din cele mai importante 15 pieţe rezidenţiale din România şi compară preţurile de vânzare, nivelul chiriilor, randamentele investiţionale, lichiditatea şi evoluţia pieţei în ultimii doi ani.