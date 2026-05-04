Un nou jucător pe șine: trenuri din Israel și Luxemburg leagă Suceava de București

Trenuri care au circulat ani la rând între Tel Aviv și Haifa ajung acum să transporte pasageri între Suceava și București. Un nou operator feroviar privat, Ferotrans, intră pe piața din România și încearcă să atragă clienți de la mașini și autocare cu prețuri mai mici și material rulant second-hand, adus din vestul Europei și Orientul Mijlociu, scrie Profit.ro.

Noua rută face legătura între nordul Moldovei și Capitală în 5 ore și 37 de minute: trenul pleacă din Suceava la ora 7:00 și ajunge în București la 12:39, iar la retur pleacă din Gara de Nord la 16:57 și ajunge la Suceava la 22:34.

Pe traseu, garnitura oprește în Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Adjud, Bacău, Roman și Pașcani. Prețurile sunt poziționate sub nivelul clasic al trenurilor Intercity, la 138,5 lei pentru clasa a II-a și 214,5 lei pentru clasa I.

Ferotrans nu vine cu trenuri noi, ci mizează pe material rulant second-hand, recondiționat. Garniturile electrice care circulă pe ruta Suceava - București provin din Luxemburg, unde au fost utilizate anterior, fiind ulterior adaptate pentru infrastructura din România.

De asemenea, compania a cumpărat automotoare diesel de tip IC3, care au circulat ani de zile pe principalele rute interurbane operate de Israel Railways, făcând legătura între orașe precum Tel Aviv, Haifa sau Be’er Sheva. Aceste trenuri au fost retrase odată cu modernizarea și electrificarea rețelei feroviare israeliene.

Modelele IC3 sunt fabricate în Danemarca de ABB Scandia, ulterior parte din Bombardier Transportation, și datează din anii ’90, având o vechime de aproximativ 25–35 de ani.

Trenurile electrice din Luxemburg au, la rândul lor, aproximativ 20–30 de ani. Toate garniturile au trecut prin procese de recondiționare și autorizare înainte de a intra în circulație în România.

Operatorul Ferotrans-FTI este controlat de omul de afaceri ieșean Dumitru Anchidin, fost director al Regionalei Moldova CFR Marfă și fost consilier local PSD.

Compania a cumpărat în total 33 de trenuri diesel de la Căile Ferate Israel și pregătește extinderea pe mai multe rute de lung parcurs, inclusiv Iași - București și trenuri sezoniere spre litoral, precum Suceava - Mangalia.

Intrarea Ferotrans pe piață vine într-un sector dominat de operatori din vestul și centrul țării. Noul jucător, din Moldova, mizează pe o strategie simplă: prețuri competitive și reutilizarea trenurilor occidentale pentru a câștiga cotă de piață.