Un incident de securitate i-a adus o amendă GDPR de mii de EUR unei mari firme românești de închirieri auto, prezentă și în Ungaria și Portugalia

O mare firmă românească de închirieri auto, fondată în 2009 la Timișoara și prezentă și în Ungaria și Portugalia, tocmai a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu amendă în valoare de 7.000 EUR, în baza Regulamentului GDPR.

Firma Klass Wagen SRL, deținută de 5 antreprenori români, a fost sancționată în urma unui incident de securitate survenit după ce un fost angajat a divulgat datele de autentificare ale unor colegi pentru sistemul intern de gestionare a contractelor.

Acest lucru a permis accesul neautorizat la datele personale (nume, prenume, adresă, număr de telefon, email, locul și data nașterii, număr și dată de expirare permis de conducere, serie și număr CI/pașaport, CNP) ale „unui număr semnificativ” de persoane, inclusiv persoane din state membre UE/Spațiul Economic European și Non UE, spune ANSPDCP.

„Încălcarea de securitate notificată a vizat un posibil acces neautorizat la sistemul de gestionare a contractelor operatorului. Din notificarea transmisă Autorității naționale de supraveghere a rezultat că incidentul a fost raportat cu întârziere pe cale internă, fapt pentru care la nivelul operatorului nu ar fi fost luate imediat măsuri necesare și adecvate, ceea ce a condus la afectarea datelor cu caracter personal a unui număr semnificativ de persoane vizate, inclusiv din alte state membre ale Uniunii Europene”, mai precizează Autoritatea pentru protecția datelor.

Ca atare, firma a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 35.615 lei, echivalentul a 7.000 EUR.

„Ca atare, s-a constatat că operatorul a încălcat prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și d) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 679/2016, întrucât nu a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate fapt ce a condus la divulgarea neautorizată și accesul neautorizat la datele cu caracter personal unui număr foarte mare de clienți persoane fizice și angajați ai acestuia.În acest context, raportat la implicațiile transfrontaliere ale situației, operatorul Klass Wagen S.R.L. a fost sancționat printr-o Decizie de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu amendă, potrivit competențelor instituite de Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și Legea nr. 102/2005”, conform ANSPDCP.

În același timp, a fost aplicată și o măsura corectivă prin care s-a dispus ca operatorul să implementeze o procedură de revocare a drepturilor de acces și dezactivare a conturilor asociate foștilor angajați.

În anul 2024, firma timișoreană Klass Wagen SRL a făcut afaceri de 98,26 milioane de lei, obținând un profit net de 14,65 milioane de lei. Anul trecut, firma a raportat un număr de 146 angajați în anul 2024.

Klass Wagen este prezentă în principalele orașe din țară: București, Iași, Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu și Craiova. În 2017, firma s-a extins pe piața din Budapesta, Ungaria. Ulterior, compania a pătruns pe piața din Portugalia, deschizând o sucursală la Lisabona în 2020, în plină pandemie, iar apoi în Faro și Porto, în 2022