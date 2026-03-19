UE alocă 330 milioane EUR pentru energie nucleară: parteneriat pentru fuziune și sprijin pentru start-upuri

Uniunea Europeană pariază tot mai clar pe tehnologii energetice aflate încă la granița dintre cercetare și industrie. Cu o finanțare de 330 de milioane de euro, Bruxelles-ul vrea să accelereze dezvoltarea energiei de fuziune și, în același timp, să creeze spațiu pentru start-upurile care încearcă să transforme aceste tehnologii în soluții comerciale.

Comisia Europeană a adoptat programul Euratom pentru 2026–2027, iar una dintre direcțiile-cheie este lansarea unui parteneriat public-privat european pentru fuziune, alături de instrumente dedicate susținerii companiilor emergente din domeniu, se arată într-un comunicat al executivului european.

Fuziunea, prioritate majoră: 222 milioane EUR pentru tehnologii emergente

Cea mai mare parte a bugetului, respectiv 222 de milioane de euro, este direcționată către dezvoltarea energiei de fuziune. Miza este trecerea de la cercetarea fundamentală la aplicații comerciale, inclusiv conectarea în viitor a centralelor de fuziune la rețeaua electrică.

În acest context, Uniunea Europeană va institui un nou parteneriat public-privat european dedicat fuziunii, care are ca obiectiv dezvoltarea unor tehnologii viabile din punct de vedere comercial și construirea unui lanț industrial solid la nivel european. Inițiativa include și sprijin pentru start-upurile din domeniu, prin instrumentele Consiliului European pentru Inovare, menite să accelereze maturizarea tehnologiilor și să atragă investiții private.

De asemenea, programul pune accent pe cercetarea fundamentală și pe formarea de specialiști în domeniul fuziunii, precum și pe utilizarea comună a infrastructurilor de cercetare.

Investiții și în fisiune, siguranță nucleară și medicină

Pe lângă fuziune, alte 108 milioane de euro sunt alocate pentru cercetarea în domeniul fisiunii nucleare. Aceste fonduri vor susține proiecte legate de siguranța exploatării pe termen lung a centralelor existente, dezvoltarea reactoarelor avansate și a reactoarelor modulare mici (SMR), precum și inovația în combustibili nucleari și materiale.

Programul abordează, de asemenea, teme esențiale precum gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive și radioprotecția. În paralel, sunt finanțate cercetări în domeniul medicinei nucleare, cu scopul de a consolida autonomia Uniunii Europene în producția de izotopi utilizați în tratamente medicale.

Nevoia de energie și cursa pentru tehnologii curate

Investițiile vin pe fondul unei creșteri anticipate semnificative a cererii de electricitate în Uniunea Europeană, estimată să se dubleze până în 2050. În acest context, dezvoltarea unor tehnologii energetice curate și sigure devine esențială pentru atingerea obiectivelor climatice și pentru reducerea dependenței de importuri.

Energia de fuziune este considerată o soluție cu potențial major pe termen lung, oferind perspectiva unei surse de energie curate, sigure și sustenabile, dacă va deveni viabilă din punct de vedere comercial.

Dezvoltarea competențelor și acces la infrastructură

Programul Euratom include și măsuri dedicate formării și atragerii de specialiști în domeniul nuclear. Printre acestea se numără granturile Marie Skłodowska-Curie și facilitarea accesului la peste 230 de infrastructuri de cercetare din întreaga Uniune Europeană.

În același timp, inițiativa susține integrarea cercetătorilor ucraineni în Spațiul European de Cercetare, contribuind la consolidarea colaborării științifice la nivel european.

Un pas spre strategia europeană pentru fuziune

Noul program de lucru Euratom este aliniat cu o serie de politici și strategii europene, inclusiv Pactul Industrial Curat, Actul privind industria cu emisii nete zero și viitoarea strategie a UE pentru fuziune.

Prin această inițiativă, Comisia Europeană încearcă să creeze condițiile pentru dezvoltarea unei industrii europene competitive în domeniul fuziunii și să sprijine trecerea de la cercetare la aplicații comerciale, inclusiv prin implicarea start-upurilor tehnologice.






















