Autorizațiile de construire se digitalizează. Cum va funcționa Ghișeul Unic Național și ce se schimbă pentru investitori

Procedurile pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de construire urmează să fie digitalizate printr-un Ghișeu Unic Național, prevăzut în noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Platforma va permite transmiterea documentelor, solicitarea clarificărilor și emiterea autorizațiilor în format digital, însă implementarea va fi făcută etapizat, pe parcursul a 5 ani. Avocatul Radu Pavel explică, pentru StartupCafe.ro, cum va funcționa noul sistem, cine va avea acces la platformă și ce se schimbă pentru investitori și dezvoltatori.

Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), adoptat prin Legea nr. 169/2026 și intrat în vigoare la 25 august 2026, modifică semnificativ cadrul legislativ privind urbanismul și autorizarea construcțiilor.

Potrivit unei analize transmise StartupCafe.ro de avocatul Radu Pavel, avocat coordonator al Pavel, Mărgărit și Asociații, printre principalele schimbări se numără digitalizarea procedurilor de avizare și autorizare prin intermediul Platformei naționale de planificare urbană și teritorială și autorizare a construirii.

În cadrul acesteia vor funcționa Geoportalul național de urbanism și Ghișeul Unic Național, destinate digitalizării relației dintre solicitanți și autoritățile implicate în procesul de autorizare.

Ce va putea fi făcut prin Ghișeul Unic Național

Potrivit art. 139 din noul Cod, Ghișeul Unic Național este platforma digitală de interes public național care va intermedia relația dintre solicitanți și autoritățile competente în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor.

Prin intermediul platformei vor putea fi transmise și primite documentele necesare pentru procedurile de urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții.

Tot prin Ghișeul Unic vor putea fi solicitate clarificări sau modificări ale documentației, vor putea fi stabilite consultări privind actele și completările necesare, iar autorizațiile de construire sau de desființare vor putea fi emise și primite prin sistem.

Practic, o parte importantă a circuitului administrativ care presupune în prezent interacțiunea cu mai multe instituții ar urma să fie gestionată printr-o singură platformă digitală.

Legea 50/1991 a fost înlocuită de noul Cod

Până la intrarea în vigoare a CATUC, Legea nr. 50/1991 reprezenta principalul act normativ care reglementa autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Începând cu 25 august 2026, aceasta a fost abrogată, iar domeniul este reglementat de noul Cod.

Există însă reguli tranzitorii pentru procedurile deja începute.

Potrivit art. 582 din Cod, procedurile de elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului demarate înainte de intrarea în vigoare a noii legislații rămân supuse regulilor valabile la momentul inițierii lor.

Prin urmare, proiectele aflate deja în derulare pot fi supuse unor reguli diferite față de cele începute după intrarea în vigoare a CATUC.

Cine va avea acces la Ghișeul Unic Național

Accesul la Ghișeul Unic Național se va face prin autentificare cu utilizator și parolă sau printr-un cod de acces generat de aplicație, pe niveluri de acces securizate și diferențiate.

Codul prevede acces pentru autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale, instituții și entități care gestionează baze de date de interes public, inclusiv operatorii rețelelor tehnico-edilitare, profesioniști implicați în elaborarea documentațiilor de urbanism și elaboratori ai proiectelor de investiții publice și private.

Printre profesioniștii cărora Codul le permite accesul la platformă sunt menționați și avocații și notarii.

Prezența avocaților în această listă nu înseamnă însă că asistența juridică devine obligatorie pentru obținerea unei autorizații de construire.

„Digitalizarea procedurilor poate simplifica relația cu autoritățile, însă nu înlătură necesitatea verificării regimului juridic și urbanistic al investiției, a documentației depuse și a respectării procedurilor și termenelor prevăzute de lege”, explică avocatul Radu Pavel.

Ghișeul Unic devine obligatoriu în 2031

Digitalizarea nu va avea loc imediat.

Potrivit art. 139 alin. (8) din CATUC, operaționalizarea Ghișeului Unic Național se va face etapizat, pe o perioadă de 5 ani de la publicarea Codului, pe măsură ce planurile urbanistice generale și regulamentele locale de urbanism sunt integrate în platformă în format GIS.

Legea nr. 169/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial la 10 august 2026, astfel că termenul de 5 ani se împlinește la 10 august 2031.

De la acel moment, utilizarea Ghișeului Unic Național va deveni obligatorie pentru autoritățile administrației publice și pentru entitățile care emit avize și acorduri.

Obligația se va aplica inclusiv în situațiile în care digitalizarea tuturor documentațiilor de urbanism nu va fi finalizată.

Informațiile care nu sunt încă disponibile în sistem vor putea fi integrate ulterior.

Așadar, august 2031 reprezintă termenul până la care platforma trebuie să devină instrumentul obligatoriu de lucru, nu neapărat momentul în care toate documentele urbanistice din România vor fi deja digitalizate.

Ce înseamnă schimbarea pentru investitori și dezvoltatori

Pentru firmele care dezvoltă proiecte imobiliare sau investiții care presupun lucrări de construcții, schimbarea poate reduce o parte din birocrația asociată transmiterii documentelor și relației cu mai multe instituții.

Documentele, solicitările de clarificări și diferitele etape administrative ar urma să poată fi gestionate prin aceeași infrastructură digitală.

Digitalizarea nu modifică însă cerințele legale privind regimul juridic și urbanistic al terenurilor sau clădirilor și nici condițiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea unui proiect.

În special în cazul investițiilor complexe, eventualele restricții urbanistice, situația juridică a proprietății și conformitatea documentației rămân elemente care pot influența durata și posibilitatea realizării proiectului.

Până la implementarea completă a Ghișeului Unic Național, procedurile vor continua să funcționeze într-un regim de tranziție, iar digitalizarea va avansa gradual pe măsură ce autoritățile și documentațiile urbanistice sunt integrate în noua platformă.