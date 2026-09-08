Cristian Erbașu face o nouă achiziție: Un furnizor de echipamente medicale cu afaceri de 34 milioane EUR

Cristian Erbașu, unul dintre cei mai mari constructori români, preia, împreună cu Vlad-Francisc Iman, compania Vici Evolution, furnizor de echipamente medicale cu afaceri de aproximativ 34 milioane EUR în 2025. Tranzacția a fost autorizată de Consiliul Concurenței și consolidează prezența lui Erbașu într-o piață în care grupul său este deja implicat prin construcția și dotarea de spitale.

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Cristian Erbașu și Vlad-Francisc Iman intenționează să preia Vici Evolution SRL.

Autoritatea de concurență nu a anunțat valoarea tranzacției și nici participațiile pe care cei doi cumpărători urmează să le dețină.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a stabilit că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței pe piața din România și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal.

Decizia integrală urmează să fie publicată după eliminarea informațiilor confidențiale.

Vici Evolution a crescut de peste 7 ori într-un an

Vici Evolution furnizează echipamente și soluții integrate pentru sectorul medical, de la sisteme de imagistică și aparatură de laborator până la echipamente pentru terapie intensivă, monitorizarea pacienților, mobilier și consumabile medicale.

Compania a avut o creștere foarte puternică în ultimul an.

În 2025, Vici Evolution a raportat afaceri de aproximativ 34 milioane EUR și un profit net de aproape 7 milioane EUR, cu 17 angajați. Cu un an înainte, cifra de afaceri era de sub 5 milioane EUR.

Businessul companiei s-a mărit astfel de peste șapte ori într-un singur an.

Creșterea este vizibilă și pe termen mai lung. În 2022, firma avea afaceri de circa 4 milioane EUR, iar în 2023 ajunsese la aproape 10 milioane EUR.

Erbașu este deja puternic prezent în infrastructura medicală

Preluarea Vici Evolution extinde un business în care Cristian Erbașu este deja activ.

Grupul Erbașu are ca domeniu principal construcțiile și infrastructura, dar este prezent și în dezvoltare imobiliară, agricultură, industria alimentară, ospitalitate, IT și producția de materiale de construcții.

Construcții Erbașu este unul dintre cei mai mari constructori români, cu afaceri de peste 430 milioane EUR în 2024.

În ultimii ani, compania a câștigat și o prezență importantă în zona infrastructurii medicale.

Grupul este implicat în proiecte precum Spitalul Regional de Urgență Craiova, dar și în lucrări pentru spitale și clinici din Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Tulcea, Giurgiu, Călărași, Slobozia, Balotești și Pucioasa.

Erbașu este deja asociat într-o companie de echipamente medicale

Preluarea Vici Evolution nu reprezintă prima intrare a grupului Erbașu în zona echipamentelor medicale.

În 2022, Construcții Erbașu a cumpărat 50% din Innova Integration, companie specializată în soluții pentru infrastructura medicală.

La acel moment, Cristian Erbașu explica faptul că grupul colabora deja cu Innova pentru proiectele de spitale și că noua companie urma să completeze activitatea de construcții prin furnizarea, instalarea și mentenanța echipamentelor medicale.

Vlad-Francisc Iman este administrator al Innova Integration și este unul dintre partenerii lui Erbașu în această zonă de business.

Vici Evolution lucra deja cu Erbașu înainte de preluare

Vici Evolution era deja conectată la proiectele derulate de grupul Erbașu înainte de actuala tranzacție.

Într-o licitație pentru extinderea unei clinici a Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, estimată la aproximativ 35 milioane EUR, oferta declarată inițial câștigătoare fusese depusă de o asociere din care făceau parte Construcții Erbașu, Concelex, Innova Integration, Vici Evolution și Integra Medical Business.

Procedura a fost ulterior anulată în instanță, dar asocierea arată că firmele lucrau deja împreună în proiecte care combinau construcția și dotarea infrastructurii medicale.