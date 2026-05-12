Endeavor caută startupuri românești aflate în creștere accelerată pentru Scale Up 2026: fondatorii selectați intră într-o rețea globală de antreprenori și investitori

Endeavor România a deschis înscrierile pentru cea de-a treia ediție a programului Scale Up by Endeavor, dedicat startupurilor și companiilor tech care au depășit etapa de validare și urmăresc extinderea internațională. Programul durează șase luni, este parte dintr-o inițiativă activă în peste 27 de piețe și oferă acces direct la mentori, antreprenori și investitori din rețeaua globală Endeavor. Înscrierile sunt deschise până pe 30 iunie 2026.

Noua ediție vine după două cohorte din care au făcut parte startupuri precum Finqware, Kinderpedia, MeetGeek, Questo, Symphopay sau Lendox. Potrivit organizatorilor, participanții din ediția anterioară au beneficiat de peste 100 de ore de mentorat unu-la-unu, introduceri internaționale și sesiuni strategice dedicate scalării.

Program de șase luni pentru startupuri care vor să iasă din piața locală

Scale Up by Endeavor este construit pentru fondatori aflați într-o etapă de creștere accelerată, care se confruntă cu provocări legate de internaționalizare, structură organizațională, leadership și scalare operațională.

Programul include sesiuni de diagnostic aprofundat și roadmap-uri strategice personalizate, construite în funcție de prioritățile fiecărei companii. Participanții vor avea acces la sesiuni de mentorat unu-la-unu cu antreprenori, operatori și investitori din rețeaua Endeavor, precum și la întâlniri peer-to-peer între fondatori care trec prin etape similare de dezvoltare.

În program sunt incluse și bootcampuri și workshopuri dedicate unor teme precum go-to-market, extinderea internațională, alinierea echipelor, pregătirea pentru atragerea de capital și dezvoltarea sustenabilă.

Ediția din 2026 introduce și un sistem de buddyship, prin care alumnii cohortelor anterioare îi vor ghida pe noii participanți și îi vor ajuta să se integreze în comunitatea Endeavor.

Ce startupuri pot aplica la Scale Up by Endeavor

Programul se adresează companiilor care au deja tracțiune în piață și demonstrează potențial de scalare internațională.

Pentru a fi eligibile, startupurile trebuie să fie într-o etapă de creștere accelerată și să fi înregistrat, de regulă, dublarea cifrei de afaceri în ultimii doi ani. De asemenea, companiile trebuie să aibă venituri anuale de peste 500.000 de euro sau o traiectorie puternică de creștere și să aibă cel puțin un client internațional.

Companiile selectate vor începe programul în septembrie 2026, după un proces de selecție care include interviuri cu echipa Endeavor România, mentori și membri ai boardului organizației.

Costul programului și ce include participarea

Participarea în program costă 2.500 de euro per companie, sumă care acoperă accesul la rețeaua Endeavor, mentoratul, sprijinul strategic și toate activitățile desfășurate pe parcursul celor șase luni.

Organizatorii spun că programul are un NPS de 100%.

Banca Transilvania, cea mai mare bancă românescă, este partener al programului.

Endeavor: „România continuă să producă fondatori excepționali”

Mihnea Crăciun, Managing Director Endeavor România, spune că programul urmărește să conecteze fondatorii locali cu expertiză și rețele internaționale relevante pentru etapa de scalare.

„România continuă să producă fondatori excepționali care și-au validat produsul și sunt pregătiți să concureze global. Ceea ce face acest parcurs cu adevărat semnificativ este comunitatea din jurul lor. Prin Scale Up by Endeavor, conectăm fondatori, mentori și expertiză globală într-un ecosistem care accelerează expansiunea internațională și consolidează poziția României ca hub emergent de inovație”, a declarat Mihnea Crăciun, Managing Director Endeavor România.

Ce startupuri au trecut deja prin program

Primele două ediții ale Scale Up by Endeavor au adus în comunitatea Endeavor România startupuri din domenii precum fintech, enterprise software, AI, infrastructură pentru dezvoltatori, sănătate, mobilitate, cybersecurity și SaaS.

Printre alumni se numără BrightSpaces, Finqware, Finverity, Kinderpedia, Plant an App, Pluria, RepsMate, Spark Generation, Fagura, Profluo, Lendox, LICENSEWARE, MeetGeek, Questo, Rayscape și Symphopay.