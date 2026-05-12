Birourile devin tot mai scumpe: costurile administrative au urcat cu până la 50% față de perioada pre-pandemie

Costurile de administrare pentru clădirile moderne de birouri din România ar putea crește cu încă aproximativ 10% în 2026, după ce în ultimii ani au urcat deja cu 40%-50% față de perioada de dinaintea pandemiei, potrivit datelor transmise comunității antreprenoriale StartupCafe de către compania Colliers, cel mai mare administrator de spații de birouri de pe piața locală.

Presiunea vine din majorarea taxelor pe proprietate, creșterea salariilor și inflație, în timp ce costurile cu energia rămân la peste dublul nivelului din 2018-2019 pentru companii, se arată în comunicat.

Colliers, care administrează peste 650.000 de metri pătrați de birouri moderne în România, estimează că noile creșteri vor fi resimțite direct în bugetele chiriașilor și ale proprietarilor de clădiri.

Taxele au devenit cel mai mare „motor” al scumpirilor

„Dacă ne uităm la evoluția din ultimii ani, cel mai mare impact asupra costurilor a venit din zona taxelor, care au generat peste o treime din majorări și continuă să crească semnificativ și în 2026. Acest lucru este strâns legat de creșterea costurilor de construcție, care a dus la o majorare medie de aproximativ 30% a valorii impozabile a clădirilor odată cu reevaluarea acestora”, explică Mihai Iustin, Operational & Technical Manager | Director | Asset Services în cadrul Colliers.

Potrivit datelor companiei, taxele reprezintă acum aproape 38% din costurile totale de administrare pentru clădirile moderne de birouri, fiind cea mai mare componentă din bugetele operaționale. Pe locurile următoare se află mentenanța tehnică, cu 22%, și serviciile de pază și securitate la incendiu, cu aproape 14%.

Salariile duble față de 2019 împing în sus costurile operaționale

Presiunea vine și din piața muncii. Colliers arată că de la jumătatea lui 2026 este așteptată o nouă majorare salarială de aproape 7%, într-un context în care salariul minim brut din România s-a dublat față de 2019.

„În paralel, vedem creșteri importante și la mentenanța tehnică, servicii de pază și securitate la incendiu sau curățenie, unde costurile sunt cu 35% până la 75% mai mari față de 2022, pe fondul creșterii salariilor, al scumpirii consumabilelor și al revenirii angajaților la birou”, spune Mihai Iustin.

Revenirea angajaților în clădirile de birouri pune presiune suplimentară pe consumul de servicii și resurse, ceea ce se traduce în costuri operaționale mai mari pentru proprietari și chiriași.

Energia s-a stabilizat, dar la un nivel de peste două ori mai mare

Analiza Colliers nu include costurile cu utilitățile, deoarece acestea sunt facturate separat în majoritatea contractelor de închiriere. Totuși, consultanții avertizează că și aici presiunea rămâne ridicată.

Potrivit companiei, tarifele la energia electrică pentru persoanele juridice au scăzut față de vârful atins după începutul războiului din Ucraina, însă în 2024-2025 s-au stabilizat la un nivel de peste două ori mai mare decât în perioada 2018-2019.

În plus, tensiunile recente din Orientul Mijlociu ar putea readuce creșterile de costuri energetice pe termen mediu, tendință care începe deja să se vadă în noile contracte.

România rămâne mai ieftină decât Polonia și Ungaria

Chiar și în aceste condiții, România continuă să aibă costuri de administrare mai mici decât alte piețe din Europa Centrală și de Est. Potrivit Colliers, tarifele locale sunt cu aproximativ 10% sub cele din Ungaria și cu 20% mai mici decât în Polonia.

Diferențele sunt explicate în principal de nivelul mai redus al salariilor, însă impactul taxelor este mai mare în România decât în alte piețe din regiune. În Polonia, chiriașii au plătit în 2024 cu aproape 50% mai mult decât în România pentru administrarea clădirilor de birouri.

Colliers administrează în total aproape 700.000 de metri pătrați de proiecte imobiliare în România, inclusiv spații industriale și comerciale, cu bugete operaționale și de mentenanță de peste 30 de milioane de euro anual.

















