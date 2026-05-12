Investiție de 1,2 milioane EUR a suedezilor de la Husqvarna, într-un magazin la Constanța

Husqvarna România anunță, într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro, deschiderea unui nou Concept Store în zona Constanța-Agigea, printr-o investiție de aproximativ 1,2 milioane EUR, sumă care include terenul, construcția, mobilarea și dotarea spațiului.

Noul magazin va fi inaugurat pe 28 mai 2026. Cu o suprafață utilă de aproximativ 550 mp, noul magazin este conceput ca un hub regional dedicat soluțiilor pentru întreținerea gazonului, grădinilor, spațiilor verzi publice, terenurilor de sport, parcurilor, arborilor și amenajărilor peisagistice.

„Constanța se conturează ca un pol urban cu o putere economică medie spre bună, susținut de statutul de oraș-port și de dezvoltarea accelerată a zonelor rezidențiale. Extinderea locuirii în proximitatea orașului a generat o creștere consistentă a bazei de consumatori relevanți pentru rețeaua Husqvarna”, spune Emil Țînț, CEO-ul subsidiarei locale Husqvarna.

Showroomul permite prezentarea unei game extinse de produse din portofoliul Husqvarna Pădure și Grădină, alături de soluții din gama Husqvarna Construction. Aici, clienții vor putea descoperi roboți de tuns gazon, echipamente pe acumulatori, tractoare de grădină, motounelte și echipamente profesionale.

Vizitatorii noului magazin vor avea acces la demonstrații practice, consultanță specializată și interacțiune directă cu cele mai noi soluții din portofoliu, promite compania.

„Ideea de Magazin Concept are la bază obiectivul de a consolida poziționarea brandului în segmentul premium, prin oferirea unei experiențe integrate, care combină produse și servicii de cea mai înaltă calitate într-un spațiu generos, conceput ca un veritabil hub regional”, spune Emil Țînț, CEO-ul Husqvarna România.

Pentru ziua inaugurării, pe 28 mai, se pregătesc oferte speciale în magazin și interacțiuni directe cu specialiștii brandului. Primii clienți ai noii locații vor beneficia de o reducere de 10% la întreaga gamă de produse, inclusiv la articolele care fac deja parte din alte campanii.

În perioada următoare, compania va continua investițiile în dezvoltarea rețelei locale de magazine și în îmbunătățirea experienței oferite clienților, cu accent pe tehnologii inteligente și consultanță specializată.

Husqvarna, marcă din cadrul Husqvarna Group, este o companie de produse și servicii inovatoare și de înaltă calitate pentru amenajarea spațiilor verzi din parcuri, păduri și grădini. Încă din 1689, compania de origine suedeză pune un accent puternic pe cercetare și dezvoltare și este un pionier în domeniul roboților de tuns gazon și al motoferăstraielor.

În prezent, portofoliul de produse include generația de ultimă oră de mașini robotizate de tuns gazon, tractoare de grădină, motoferăstraie și motounelte, destinate atât utilizării profesionale, cât și private. Produsele Husqvarna sunt comercializate în peste 100 de țări.

Husqvarna Group, care include de asemenea brandurile Gardena și Husqvarna Construction, susține că are 13.300 de angajați în 40 de țări la nivel global. Grupul Husqvarna este listat la Bursa Nasdaq Stockholm.