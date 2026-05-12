Nou brand de restaurante în România: Sphera Group (KFC, Taco Bell, Pizza Hut) va deschide un restaurant wagamama (asiatic) la finalul anului 2026

Sursă: © Cristian Storto | Dreamstime.com

Sphera Group, compania care operează în franciză restaurantele KFC, Taco Bell și Pizza Hut în România și în alte câteva țări, anunță, într-un comunicat, că va introduce brandul pan-asiatic wagamama în țară printr-un restaurant care se va deschide la finalul acestui an.

Compania spune că își diversifică, astfel, portofoliul și intră într-un nou segment de restaurante.

Sphera Group a achiziționat drepturile de franciză pentru deschiderea de restaurante în România și va implementa planul prin intermediul unei noi companii, deținută în totalitate de Sphera Franchise Group, potrivit datelor de la BVB.

Primul restaurant sub brand-ul de origine londoneză va fi deschis spre sfârșitul anului 2026 – începutul anului 2027.

Această nouă achiziție în portofoliul nostru marchează o altă etapă importantă pentru Sphera Franchise Group, pe măsură ce continuăm să ne consolidăm și să diversificăm ecosistemul de branduri. wagamama este un brand respectat la nivel global, cu o poziționare diferențiată, un model operațional solid și atractivitate pentru consumatori. Intrarea sa în România se aliniază strategiei noastre de extindere către segmente cu potențial ridicat și de diversificare a experiențelor culinare oferite pieței locale”, a declarat Călin Ionescu, CEO al Sphera Franchise Group.

„Suntem încântați să colaborăm cu o echipă atât de puternică și pasionată precum Sphera Group pentru a aduce wagamama în România. Este o piață interesantă pentru noi și o oportunitate excelentă de a împărtăși energia wagamama – de la mâncarea și aromele noastre până la modul în care îi facem pe oameni să se simtă – cu un public complet nou”, a declarat Francisco Neves, Vicepreședinte Senior Francize & Parteneriate la wagamama.

Brandul wagamama a apărut în anul 1992, în Bloomsbury, Londra, inspirat de barurile japoneze cu ramen. În meniul restaurantelor se pot găsi ramen, orez și teppan, gătite și actualizate sezonier.

