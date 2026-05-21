Banca Transilvania susține planurile investiționale ale companiei Antibiotice cu 67 milioane EUR

Banca Transilvania susține planurile investiționale ale Antibiotice Iași, cel mai mare producător de medicamente generice cu capital majoritar românesc, printr-o finanțare de 67 de milioane de euro, destinată continuării dezvoltării a două proiecte esențiale pentru industria farmaceutică.

„Capacitate de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice” este unul dintre cele mai importante proiecte de investiții dezvoltate de Antibiotice Iași în ultimii ani. Prin această investiție, compania își consolidează rolul strategic pe segmentul produselor topice și soluțiilor sterile atât la nivel național, cât și pe piețele externe, prin diversificarea portofoliului de medicamente esențiale destinate spitalelor. Proiectul contribuie la creșterea rezilienței sistemului de sănătate și la asigurarea disponibilității unor soluții terapeutice esențiale, cu impact direct în salvarea vieții oamenilor. Proiectul a fost demarat cu finanțare de la Băncii Europene de Investiții în România prin programul InvestEU și beneficiază inclusiv de fonduri nerambursabile acordate prin Ministerului Finanțelor.

Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și noua unitate de producție a medicamentelor critice reprezintă o investiție strategică, cu impact major asupra securității sanitare a României și a Europei. Proiectul contribuie la consolidarea capacității României de a produce local medicamente critice, reducând dependența de lanțurile externe de aprovizionare și susținând obiectivele Uniunii Europene privind autonomia strategică în domeniul sănătății. Această investiție consolidează perspectivele de creștere pe termen lung ale companiei Antibiotice, prin dezvoltarea capacităților de inovare, extinderea portofoliului de produse și creșterea competitivității pe piețele internaționale. Proiectul are inclusiv o componentă de fonduri nerambursabile acordate prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

Finanțarea marchează o nouă etapă în colaborarea dintre cele două companii și susține implementarea unor investiții cu impact strategic pentru industria farmaceutică din România.

„Suntem onorați să susținem planurile de dezvoltare pe care Antibiotice le are, prin finanțarea unor proiecte strategice atât pentru companie, cât și pentru întregul ecosistem medical românesc. Această finanțare reconfirmă angajamentul Băncii Transilvania de a susține companiile-campion din România, care generează valoare, inovație și impact în viața oamenilor”, a declarat Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring Banca Transilvania.

„Această finanțare consolidează capacitatea Antibiotice Iași de a accelera investițiile strategice și de a susține obiectivele de creștere pe termen lung, atât pe piața din România, cât și la nivel internațional. Parteneriatul cu Banca Transilvania reflectă încrederea în direcția noastră de dezvoltare și în potențialul companiei de a genera valoare sustenabilă pentru sistemul de sănătate, parteneri și acționari”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice.

Atât Banca Transilvania, cât și Antibiotice fac parte din indicele BET al Bursei de Valori București, care reunește cele mai tranzacționate 20 de companii listate la BVB. Colaborarea dintre sectorul bancar și cel farmaceutic, prin finanțări precum cea anunțată astăzi, accelerează investițiile într-un domeniu strategic pentru România, cu efect multiplicator în economie și în sistemul de sănătate.

Banca Transilvania (BVB: TLV) este cel mai mare jucător financiar din România și din sud-estul Europei, un ecosistem bancar-digital care conectează milioane de persoane și businessuri la soluții financiare. Ca bancă universală, BT acoperă toate segmentele de clienți și toate liniile de business. BT are 23% cotă de piață, 5 milioane de clienți, 72.000 de acționari & investitori și peste 10.000 de angajați. Rețeaua națională, formată din 530 de sedii, împreună cu platformele digitale de ultimă generație, asigură accesul la servicii bancare de oriunde și oricând.

Antibiotice Iași (BVB: ATB) este cel mai mare producător farmaceutic cu capital majoritar românesc, având peste 70 de ani de expertiză în dezvoltarea de medicamente generice aliniate standardelor internaționale și o prezență în peste 50 de țări. Compania își menține de peste un deceniu poziția de lider mondial în producția substanței active Nistatină, iar din 2017, Nistatina produsă de Antibiotice este recunoscută de United States Pharmacopeia drept standard internațional de referință pentru calitate. Totodată, compania integrează principiile sustenabilității în toate activitățile sale, prin utilizarea responsabilă a resurselor și reducerea impactului asupra mediului, susținând o dezvoltare durabilă pe termen lung.

