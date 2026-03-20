Timișoara: Hackathon cu premii în valoare totală de 10.000 EUR

Pasionații de tehnologie pot participa la un hackathon organizat la Timișoara, în perioada 11-16 mai 2026, unde aceștia pot dezvolta soluții, să primească validarea acestora și să le prezinte în fața unui juriu, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

HackTM revine anul acesta cu un format extins pe 6 zile. Evenimentul de deschidere va avea loc pe data de 11 mai și continuă cu 3 zile de lucru în format hibrid, în care participanții își vor putea dezvolta proiectele atât din spații partenere, cât și remote.

În zilele de 15 și 16 mai, participanții vor beneficia de mentorare on-site, la Consiliul Județean Timiș, în Palatul Administrativ, unde vor avea loc finala și ceremonia de premiere.

Totodată, programul va include trei evenimente intermediare, dedicate unor teme de actualitate: inteligență artificială, startup și security & defense.

HackTM oferă premii pentru 5 categorii:

Best Startup;

Best Impact;

Best Open Innovation;

Best Security & Defense;

Best AI.

Valoarea totală a premiilor pentru aceste categorii este de 10.000 EUR.

Pentru această ediție sunt disponibile trei tipuri de bilete. Biletul Basic oferă acces gratuit la hackathon, la înscrierea proiectului și la evenimentul de deschidere. Biletul Start include, în plus, tricoul oficial al programului și acces la cele trei evenimente tematice. Biletul Pro completează experiența participantului cu beneficii suplimentare în zilele finale ale evenimentului.

Prin HackTM 2026, organizația Banat IT continuă să creeze contexte de întâlnire și colaborare între comunitatea tech, mediul academic, partenerii instituționali și organizațiile interesate de dezvoltarea ecosistemului regional.