TikTok introduce comentarii vocale, sondaje și carusele foto în secțiunea de comentarii

Platforma socială TikTok lansează trei noi tipuri de comentarii, anume comentariile vocale, sondajele și caruselele foto, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Comentariile vocale (Voice Comments) permit utilizatorilor să înregistreze un mesaj de maxim 60 de secunde.

„Sunetul și muzica au modelat TikTok încă de la început, transformând melodiile în trenduri și fragmentele audio în glume distribuite pe întreaga platformă. Acum, TikTok aduce aceeași energie și în secțiunea de comentarii prin Comentariile Vocale (Voice Comments), o nouă modalitate de a publica și asculta mesaje audio direct în secțiunea de comentarii a oricărui videoclip”, transmite compania.

Odată publicat, comentariul poate fi ascultat de oricine, transformând secțiunea de comentarii într-un loc în care oamenii pot asculta la fel de mult pe cât pot citi.

Funcționalitatea va fi disponibilă la nivel global în următoarea lună, pentru conturile utilizatorilor cu vârsta de 18 ani și peste.

Totodată, platforma anunță și că utilizatorii pot posta de acum sondaje în comentarii (Comment Polls) prin care creatorii pot pune deciziile direct în mâinile urmăritorilor lor, fie că este vorba despre alegerea unei ținute, despre ce să gătească sau despre votarea următoarei idei de videoclip.

Pentru a crea un sondaj în comentarii, creatorii pot adăuga un sondaj atunci când comentează la propriul videoclip. Este suficient să selecteze pictograma pentru sondaj din caseta de comentarii, să aleagă până la 5 opțiuni pe care urmăritorii le pot vota și să stabilească perioada în care votul va fi valabil. Pe măsură ce voturile sunt exprimate, creatorii pot urmări rezultatele direct în secțiunea de comentarii.

Funcția de a adăuga fotografii în comentarii a primit o actualizare, platforma permițând acum postarea de carusele foto (Photo Carousel Comments) și Live Photo (Live Photo Comments).

Cu ajutorul caruselelor foto în comentarii, utilizatorii pot adăuga acum până la 9 fotografii într-un singur comentariu, iar cu ajutorul comentariilor Live Photo, utilizatorii pot încărca fotografii tip Live Photos direct din galeria telefonului, oferind comentariului foto o scurtă secvență în mișcare, care le permite celorlalți să vadă momentul dincolo de cadrul static.

Comentariile Live Photo sunt disponibile acum la nivel global, iar Caruselele foto în comentarii vor fi disponibile la nivel global în cursul următoarei luni.