Înscrieri 2026: Eveniment Google Cloud la București, despre inteligență artificială în mediul de business

Gigantul american Google anunță evenimentul Google Cloud Day România 2026, care va reuni lideri din business și tehnologie, dezvoltatori și specialiști în cloud și care se va concentra pe platforma Gemini Enterprise, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI. Evenimentul va avea loc pe 29 septembrie, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

La eveniment vor participa lideri Google Cloud, printre care Boris Georgiev, Director Google Cloud – CEE și Asia Centrală; Carolin Eggers, Director AI & Data Analytics, EMEA; Mariya Andonova, Google Workspace Lead CEE; Dmitriy Novakovskiy, Principal Architect, Top-X Accounts, CEE; și Dana Baranes-O'Hara, Startup Business Lead, CEE, alături de ingineri Google Cloud, clienți și parteneri.

Trecerea de la inteligența artificială generativă la AI bazată pe agenți schimbă atât tipurile de procese pe care companiile le pot automatiza, cât și modul în care este desfășurată activitatea. Dincolo de simpla generare sau identificare de informații, agenții AI pot executa tot mai multe sarcini în mai multe etape, pot interacționa cu sistemele utilizate în cadrul organizațiilor și pot colabora de-a lungul diferitelor fluxuri de lucru.

Google Cloud Day România va aduce în prim-plan această tranziție prin sesiuni precum Building the Smart Enterprise with Gemini Enterprise, Accelerating Enterprise Agent Deployment with Gemini Enterprise Agent Platform și Trust in the Age of Agents: Enterprise Security for AI Platforms.

„Inteligența artificială pentru companii depășește etapa experimentelor și evoluează către sisteme capabile să raționeze, să acționeze și să coordoneze activități în medii de business complexe. Oportunitatea este acum de a conecta inteligența modelelor avansate cu datele, aplicațiile și fluxurile de lucru ale unei organizații, păstrând în același timp nivelul de securitate și guvernanță de care companiile au nevoie. Google Cloud Day România este o oportunitate de a analiza ce înseamnă această schimbare în practică și modul în care Gemini Enterprise poate ajuta organizațiile să transforme AI bazată pe agenți într-o capabilitate de business scalabilă”, a declarat Boris Georgiev, Director Google Cloud pentru Europa Centrală și de Est și Asia Centrală.

Participanții vor putea afla, de asemenea, cum pot organizațiile să evalueze și să valorifice mai bine modelele Gemini, să utilizeze AI conversațional pentru a transforma experiența clienților și analiza datelor și să construiască infrastructura necesară pentru următoarea generație de AI workloads.

Agenda merge dincolo de Gemini Enterprise și include întregul ecosistem tehnologic necesar pentru integrarea AI în procese de producție. Sesiunile selectate vor aborda subiecte precum Google AI Hypercomputer, noua generație GKE, analiza conversațională în BigQuery, securitatea AI, colaborarea dintre oameni și inteligența artificială, precum și noi abordări în dezvoltarea software.

Evenimentul va combina perspective strategice, sesiuni tehnice aprofundate, exemple de utilizare din partea clienților și sesiuni practice, transmite compania.