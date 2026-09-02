Google lansează o aplicație dedicată editării și generării de poze cu inteligență artificială

Google lansează Pics, un nou instrument care face parte din suita Workspace și care permite generarea și editarea de imagini cu ajutorul inteligenței artificiale.

Google Pics se lansează în următoarele săptămâni pentru toți abonații Google AI Pro și Ultra și pentru majoritatea clienților business Workspace.

Instrumentul are la bază modelul AI de generare și editare a imaginilor Nano Banana și permite utilizatorilor să producă postări pentru rețelele sociale, să facă un design de poster sau să editeze ilustrații.

Pics va fi atât un produs independent, cât și integrat în aplicațiile Workspace, începând cu Slides, Docs și Drive, transmite gigantul american.

Ce oferă Google Pics: