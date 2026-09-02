Anthropic a lansat noi modele AI din seriile Fable și Mythos

Fable 5.1 vine la doar trei luni după Fable, care era, încă, liderul detaşat al modelelor de inteligenţă artificială, extinzând dominaţia celor de la Anthropic pe piaţa de AI, potrivit News.ro.

Noul model este mai bun la programare, are o bază mai extinsă de cunoştinţe şi se pricepe mai bine la sarcinile de durată, susţine producătorul.

Fără a fi nevoie să se compare cu vreunul dintre modelele concurente, Fable 5.1 este mai performant decât Fable 5, care era oricum liderul pieţei.

Anthropic susţine că Fable 5.1 este capabil să descopere cauzele de la baza problemelor software, dând exemplul firmei de investiţii Millennium, care a descoperit cauza blocării calculatoarelor din reţea, când niciun alt model sau inginer nu o găsea.

Producătorul susţine că Fable 5.1 este şi mai eficient decât versiunea anterioară, realizând sarcini asemănătoare cu un efort mai mic şi cu costuri mai reduse.

Preţurile de utilizare sunt de 10/50 de dolari la milionul de token-uri folosite pentru introducerea şi generarea datelor. Conform companiei, însă, datorită nivelului crescut de eficienţă, firmele vor plăti cu 25% mai puţin pentru sarcinile obişnuite şi cu până la 45% mai puţin pentru cele care necesită aportul agenţilor specializaţi.

Alături de noul model Fable, Anthropic lansează şi Mythos 5.1 pentru companiile care au acces la acesta. Mythos şi Fable sunt acelaşi model, diferenţa făcându-se la nivelul restricţiilor de funcţionare - Mythos are mai puţine restricţii, iar accesul este controlat.