Superbrands introduce criteriul „inovației” în ediția 2026–2027 și evaluează peste 2.700 de branduri

Superbrands România lansează ediția 2026–2027 și schimbă regulile evaluării: introduce criteriul inovației, analizează peste 2.700 de branduri și aduce consumatorii direct în procesul de selecție.

Inovația intră oficial în evaluarea brandurilor

Noua ediție, a XII-a în România, este construită în jurul conceptului „The Innovation Legacy”, care pune accent pe capacitatea brandurilor de a se reinventa și de a rămâne relevante într-un context economic dinamic, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Pentru prima dată, criteriul inovației este introdus în evaluarea sectorului Business, alături de indicatorii tradiționali: reputație, încredere, calitate și diferențiere.

În total, 1.935 de branduri din zona Consumer și 801 branduri B2B au intrat în procesul de selecție.

„Branding-ul de astăzi nu mai este cel cunoscut în mod tradițional. Este un proces continuu de reinventare și un spațiu în care trecutul și viitorul se îmbină în mod asumat, pentru a genera valoare reală, pe termen lung. De aceea, ediția 2026–2027 a Superbrands România propune câteva repere noi: criteriul Inovației pentru sectorul Business și evaluarea performanței, atât în cadrul unei anumite categorii, cât și la nivelul pieței per ansamblu”, a declarat Ada Toni, Country Manager Superbrands România.

Consiliu Onorific nou și cercetare cu Ipsos România

Selecția este coordonată de un Consiliu Onorific format din 30 de lideri din business și experți în marketing și comunicare, care evaluează performanța reputațională a brandurilor.

Procesul este susținut de cercetarea realizată împreună cu Ipsos România, parteneriat aflat la a șaptea ediție. În faza finală, 1.500 de consumatori vor valida rezultatele, contribuind direct la desemnarea brandurilor de top.

Rezultatele vin în 2027, o dată cu gala și cartea Superbrands

După jurizare și cercetare, rezultatele vor fi incluse în Volumul XII al cărții Superbrands România, care va reuni poveștile brandurilor recunoscute pentru performanță.

Ediția se va încheia cu gala de premiere programată pentru începutul anului 2027. Programul, adus în România de BDR Associates, rămâne unul dintre principalele repere locale în evaluarea excelenței în branding.