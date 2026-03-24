Studiu: angajații impresionați de jargonul corporatist iau decizii mai slabe

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Cornell indică o legătură între aprecierea limbajului corporatist și calitatea deciziilor luate la locul de muncă, scrie The Guardian.

Așa-numitul „bullshit corporatist” – formulări încărcate de jargon, care sună sofisticat, dar au conținut redus – este frecvent întâlnit în mediul de business.

În cadrul cercetării, aproximativ 1.000 de angajați au evaluat o serie de afirmații generate artificial sau preluate din discursuri reale din mediul corporatist. Ulterior, participanții au fost testați în scenarii simulate de lucru, pentru a le fi analizată capacitatea de decizie.

Rezultatele arată că persoanele care au perceput acest tip de limbaj drept „competent” sau „profesionist” au obținut scoruri mai scăzute la gândire analitică și reflecție critică. În același timp, au ales mai frecvent soluții mai puțin eficiente în situații practice.

Cercetătorii atrag atenția că fenomenul poate avea efecte la nivel organizațional: angajații care valorizează acest stil de comunicare sunt mai predispuși să susțină lideri care îl folosesc, ceea ce poate duce la perpetuarea unui management ineficient.

Partea contraintuitivă

Deși rezultatele sugerează o corelație între receptivitatea la jargon și performanță, cercetarea subliniază că nu este vorba despre lipsă de inteligență. Participanții incluși în studiu aveau, în general, niveluri ridicate de educație, inclusiv studii postuniversitare.

În plus, angajații mai receptivi la acest tip de limbaj tind să aibă o percepție mai pozitivă asupra mediului de lucru. Aceștia își consideră superiorii mai carismatici și mai vizionari și raportează un nivel mai ridicat de satisfacție profesională.

Principala concluzie a studiului este că limbajul complex poate fi confundat cu valoarea reală a ideilor, ceea ce influențează modul în care sunt evaluate competențele și sunt luate deciziile în organizații.

În acest context, claritatea comunicării și evaluarea critică a conținutului devin esențiale în mediul de business.