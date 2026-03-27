Statul vrea să subvenționeze motorina în agricultură: proiect MADR în consultare publică, 10 zile pentru propuneri

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență prin care fermierii ar putea cumpăra motorină la preț redus în anul 2026, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la combustibil.

Cei interesați pot trimite propuneri, sugestii sau opinii în termen de 10 zile de la publicare, la adresa politic.agricole@madr.ro.

În mesaj trebuie menționate articolele vizate din proiect, data trimiterii și datele de contact.

De ce intervine statul

Potrivit documentului, scumpirea motorinei - inclusiv creșteri de până la 50% în 2026 - pune presiune majoră pe costurile din agricultură.

Motorina ajunge să reprezinte chiar și peste jumătate din costurile totale ale unei culturi, ceea ce poate duce la scăderea producției, blocaje financiare și chiar abandonarea unor terenuri.

Ce trebuie să știe fermierii despre proiect

Principalele prevederi din proiectul de OUG:

78 litri de motorină/hectar acordați la preț redus

acordați la preț redus valabil pentru anul agricol 2026

beneficiari: fermieri din sectorul vegetal care au depus cerere APIA (Campania 2025) și exploatează teren în 2026

sprijinul se acordă pe bază de adeverință emisă de APIA

motorina se cumpără de la furnizori, la preț redus (include acciză și TVA)

sunt eligibile majoritatea culturilor: cereale, legume, livezi, vii, plante tehnice, pepeni, flori etc.

adeverințele pot fi utilizate până la finalul lui 2026 (cu valabilitate extinsă până în 2027)

sancțiuni pentru utilizare incorectă: amenzi între 30.000 și 50.000 lei + recuperarea sumelor



Fermierii va trebui să depună cereri la APIA, instituția urmând să verifice datele și să emită adeverințe. Cu aceste documente, beneficiarii vor putea achiziționa motorina la preț redus de la furnizori.

Lista culturilor eligibile este extinsă și include, printre altele, cereale, legume, plante tehnice, livezi, vii, pepeni, flori sau plante medicinale.

În nota de fundamentare, MADR susține că măsura ar trebui să reducă presiunea pe costurile fermierilor, să mențină producția agricolă și să evite problemele de aprovizionare alimentară, într-un context economic marcat de volatilitatea prețurilor la combustibili.

Proiectul este în consultare publică și poate fi modificat înainte de adoptare.










