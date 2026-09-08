ANAF: Înregistrarea sau anularea înregistrării în scopuri de TVA.  Joi, 10 septembrie, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Joi, 10 septembrie, este termenul pentru depunerea mai multor declarații fiscale privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, că 10 septembrie reprezintă termenul pentru depunerea următoarelor declarații fiscale:

Formularul 010 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.

Formularul 016 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Formularul 020 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal.

Formularul 030 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal.

Formularul 040 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru instituțiile publice.

Formularul 070 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Sau

Formularul electronic 700 - Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Accesează AICI calendarul ANAF cu obligațiile fiscale pe luna septembrie 2026.