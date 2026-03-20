Startup-urile din acceleratorul inVest pot primi până la 200.000 EUR pentru implementarea soluțiilor de mobilitate urbană. ADR Vest a lansat apelul

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a lansat un nou apel de proiecte destinat startup-urilor care dezvoltă soluții inovatoare în mobilitatea urbană, finanțarea fiind orientată către implementarea și validarea acestora în condiții reale, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Apelul este unul dedicat și se adresează exclusiv firmelor care au participat în etapa 1 a acceleratorului inVest, parte a inițiativei europene EIT Urban Mobility.

Este vorba despre startup-uri care au trecut deja de faza de idee și testare și care au dezvoltat soluții în colaborare cu parteneri relevanți - autorități publice, companii sau alte organizații. Prin această inițiativă, ADR Vest urmărește să faciliteze tranziția de la prototip sau pilot la implementarea efectivă în orașe.

Valoarea finanțării nerambursabile poate ajunge până la 200.000 de euro pentru fiecare proiect, în condițiile în care bugetul total al apelului este de 800.000 de euro.

Beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Vest 2021–2027.

Perioada de depunere a proiectelor începe în data de 30 martie 2026 (ora 12:00) și se încheie în 29 mai 2026 (ora 12:00), iar ghidul solicitantului și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul ADR Vest.

Soluțiile dezvoltate acoperă o gamă variată de domenii, de la micro-mobilitate și logistică urbană, până la optimizarea traficului și platforme digitale sau sisteme inteligente, toate având ca obiectiv creșterea eficienței și sustenabilității transportului urban.

În prima etapă a acceleratorului, au fost selectate șase startup-uri care devin eligibile pentru acest apel.

Acestea sunt următoarele:

CautCurier - dezvoltă o platformă de livrare în aceeași zi pentru logistică urbană, utilizând optimizare a rutelor bazată pe inteligență artificială și o flotă flexibilă.

Volvero - propune un model de car sharing peer-to-peer, care permite utilizatorilor să închirieze mașini private neutilizate.

Renter Mobility - oferă abonamente accesibile pentru biciclete electrice destinate curierilor și companiilor de logistică, incluzând servicii precum protecție antifurt și mentenanță rapidă.

BraveX Aero - dezvoltă drone de tip fixed-wing și VTOL, capabile să acopere distanțe lungi pentru monitorizare, supraveghere și operațiuni de intervenție.

Drop - vine cu o platformă de livrări locale bazată pe curieri pe bicicletă, orientată către eficientizarea livrărilor „pe ultima sută de metri”.

Blume Technologies - propune o soluție pentru creșterea siguranței pietonilor, utilizând iluminare LED inteligentă și analiză video cu inteligență artificială pentru managementul traficului.

Prin lansarea acestui apel, ADR Vest își reafirmă angajamentul de a susține ecosistemul regional de inovare și de a contribui la dezvoltarea unor soluții concrete pentru provocările actuale din mobilitatea urbană.

Implementarea acestor proiecte este așteptată să genereze beneficii directe pentru comunități, inclusiv reducerea timpilor de deplasare, îmbunătățirea calității mediului și creșterea calității vieții în orașe.

