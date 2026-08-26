Un startup unguresc de educație a obținut finanțare de 6,1 milioane EUR

O firmă ungară de tehnologie pentru educație (edTech) a obținut o finanțare de 6,1 milioane EUR de la investitori, pentru dezvoltarea de instrumente cu inteligență artificială pentru învățare.

BOOKR Kids a încheiat runda de tip seria A, condusă de fondul de investiții TCEE Fund IV, coordonat de 3TS Capital Partners, la care participă și un grup de investitori strategici și internaționali.

Tranzacția marchează o nouă etapă în ambiția startup-ului de a deveni o platformă globală de educație de top pentru alfabetizare, dezvoltarea limbajului și pregătirea pentru AI, combinând conținut de încredere, pedagogie riguroasă, integrare în clasă și rezultate măsurabile de învățare.

Startup-ul vrea să accelereze expansiunea globală prin parteneriate instituționale mai profunde și o distribuție mai puternică pe piețe prioritare din Asia, Orientul Mijlociu, Europa și America, vrea să dezvolte BOOKR Next, pentru copiii între 10 și 18 ani, BOOKR Phonics, Speaking Studio și să extindă noul Teacher Dashboard la nivel internațional.

BOOKR Kids a fost fondat în Budapesta, în anul 2015, de Dorka Horvath (director general) și Dani Karanyi și a evoluat de la a dezvolta instrumente de alfabetizare la un ecosistem internațional de educație, deservind peste 600.000 studenți plătitori în peste 3.000 școli din peste 30 țări.

Platforma operează în principal pe piața globală a învățării limbii engleze, la intersecția dintre obținerea noțiunilor de bază ale limbii, înțelegerea textului și alfabetizare. Aceasta mai oferă și opțiunea de a învăța limba germană sau limba maghiară.

Copiii accesează cărți animate, interactive bazate pe curriculum, modelate de scriitori, artiști, dramaturgi, psihologi, educatori și experți în alfabetizare, cu narațiune nativă și povestiri multisenzoriale care întăresc inputul lingvistic, înțelegerea și empatia.

Pentru educatori, Teacher Support AI oferă cartografiere curriculară, analiză a datelor de învățare, recomandări de conținut și materiale didactice.

Inteligența artificială generativă este concentrată în mediul profesorilor, sub supraveghere profesională; copiii întâmpină doar funcționalități limitate, adecvate vârstei, concepute în jurul confidențialității prin design și principiile siguranței copiilor reflectate în Legea UE privind AI.

Compania va dezvolta și un sistem de evaluare a plasării și competenței multi-adaptive bazat pe inteligență artificială, susținut de un grant nerambursabil de 662.000 EUR din partea Uniunii Europene.

Firma ungară spune că a făcut venituri de aproximativ 2,7 milioane dolari în 2025.