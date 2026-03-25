Simigeriile Luca au ieftinit covrigii: „România trăiește o perioadă de presiune economică”

Lanțul românesc de simigerii Luca, deținut de antreprenorul George Adragăi, a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a scăzut prețul covrigilor săi de bază, în condițiile în care „România trăiește o perioadă de presiune economică continuă în care prețurile alimentelor, energiei și serviciilor de bază au crescut constant”.

Începând cu data de 24 martie 2025, prețul covrigilor cu mac, susan sau semințe este de 1,99 lei în toate simigeriile Luca din țară, a menționat firma Tinervis Group, care operează lanțul de covrigării.

„Întregul lanț de aprovizionare, de la materiile prime până la transport și producție, reflectă o realitate tot mai dificilă, resimțită direct de toți românii. În acest context, Tinervis Group - compania care operează lanţul de patiserii Luca, merge în direcția opusă și scade prețul covrigului la 1,99 lei, față de media pieței de 2,50 – 3,00 lei, începând cu 24 martie. Astfel, clienții vor cumpăra covrigul cu mac, susan sau semințe la un preț cu aproape o treime mai mic decât media pieței. Noul preț va fi același în toate unitățile Luca din București și țară”, a precizat compania.

Astfel, covrigii Luca s-au ieftinit cu 20%, de la 2,5 lei la 1,99 lei.

Perioada de reducere de preț este programată să dureze până pe 22 iunie 2026. Compania spune că vrea să mențină prețul redus atât timp cât „condițiile de producție o vor permite”.

„Costurile de producție continuă să crească și reflectă o perioadă grea, care nu a apărut peste noapte și care nu se va rezolva rapid. Chiar și așa am decis să absorbim această presiune și să menținem noul preț atât timp cât condițiile de producție o vor permite” - spune firma băcăuană.

La nivelul ultimilor ani, lanțul de patiserii Luca și-a consolidat poziția de lider al pieței de patiserii în România, deschizând peste 70 de noi unități.

În prezent, Luca se apropie de 190 de unități în România și este prezent și pe piața din Polonia cu 10 simigerii.

Business-ul Luca este operat prin firma Tinervis Grup SRL, înființată în anul 2010, de antreprenorii George Adragăi și Cosmin Mircea Postole. Din 2023, Postole s-a retras din business.

În prezent, băcăuanul George Adragăi deține integral afacerea Luca și o conduce în calitate de administrator, potrivit datelor oficiale colectate de Termene.ro.

În anul 2024, compania românească a obținut venituri totale de 625 de milioane de lei (circa 122 milioane EUR) și profit de 38,8 milioane de lei (7,6 milioane EUR), conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Tinervis Grup SRL avea, anul trecut, un număr mediu de 2.691 de salariați proprii, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din industria alimentară românească.